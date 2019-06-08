Грозы и град ожидаются в ряде областей Казахстана в выходные дни

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 8 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, днем град, ветер северо-западный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

8-9 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 9 июня местами возможен град. Вероятность шторма составляет 95-100%.

Утром и днем 8 июня в Туркестанской области и Шымкенте местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град, местами северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Также сообщается, что в период с 8 по 11 июня в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы, 9-10 июня в Жамбылской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

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