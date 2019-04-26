Грозы и похолодание ожидаются в пятницу на юге Казахстана

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

26 апреля утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем ветер юго-западный, западный, на большей части 15-20 метров в секунду, местами пыльная буря. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении синоптиков.

В Туркестанской области 26 апреля местами ожидаются гроза, град, утром и днем ветер западный, 15-20 метров в секунду. Ночью местами сохранятся заморозки 2 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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