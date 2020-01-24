Группа неизвестных набросилась на улице на китайских студентов с бумажным драконом (ВИДЕО)

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В Алматы несколько агрессивно настроенных человек на улице набросились на китайских студентов, которые несли в руках бумажного дракона, передает Kazakhstan Today.

Видео конфликта появилось в соцсетях. На нем на иностранцев сначала в грубой и нецензурной форме кричит один из нападавших, требуя "быстро убрать" праздничные атрибуты. К нему подключается участница нападения, которая требует ответа, почему она должна лицезреть чужую символику. После криков один их толпы пытается наброситься на иностранцев, но драки удается избежать.

Стоит отметить, что китайские граждане с драконом пытаются объяснить, что они направляются в университет, однако, слушать их агрессивные зачинщики драки отказываются.





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Инцидент прокомментировали в департаменте полиции города.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт конфликта, имевшего место накануне на пересечении улиц Жамбыла и Масанчи между двумя группами людей. В настоящее время департаментом полиции города Алматы проводится проверка по установлению участников и очевидцев данного инцидента. По результатам будут приняты меры в соответствие с законодательством РК", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, инцидент произошел, когда студенты из Китая направлялись на репетицию праздника в один из университетов Алматы.

Данных о зачинщиках конфликта и о том, кто является организатором нападения, в правоохранительных органах не сообщали.

Отметим, что в ночь с 24 на 25 января будет отмечаться Новый год по лунному календарю, в Китае называемый Праздником весны. Его отмечают многие страны Юго-Восточной Азии, а также диаспоры и национально-культурные сообщества во всем мире. В китайской культуре Праздник весны знаменует начало полного обновления.

В Казахстане также на протяжении нескольких лет проводится цикл мероприятий "Веселый Праздник весны".

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