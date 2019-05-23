К ноябрю на всех станциях и поездах метро Алматы планируют запустить бесплатный Wi-Fi

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - При поддержке акимата города Алматы на станции метро "Алмалы" в пилотном режиме запустили бесплатный Wi-Fi, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, это вторая по счету станция, на которой действует сеть, до этого Интернет был подключен на "Жибек Жолы"

К ноябрю текущего года планируется полное обеспечение покрытия Wi-Fi на всех действующих станциях и поездах.

По данным IT-службы "Транстелеком", на сегодняшний день зафиксировано около 400 подключений в день.

Также стоит отметить, что с вводом в эксплуатацию новых станций "Сарыарка" и "Достык" протяженность первой линии метро увеличится на 3,1 километра, а общая протяженность составит 13,4 километра. Это позволит увеличить пассажиропоток в метрополитене до 86 тыс. человек в сутки, сообщает Almaty.tv.

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