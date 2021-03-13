Как будут обучаться школьники в Алматы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказали, какие ограничительные меры будут приняты в школах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе, передает Kazakhstan Today.

На сегодня эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается неустойчивой, город Алматы из "желтой зоны" переходит в "красную зону", продолжается регистрация новых случаев заболевания коронавирусной инфекции среди детей и персонала школ. Учитывая, что заболеваемость COVID-19 регистрируется среди учащихся и преподавателей, проведение ограничительных мероприятий в школах города Алматы продолжается. В целях предупреждения распространения COVID-19 в организованных коллективах, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля направлено письмо в управление образования Алматы о приостановлении формирования классов школ по 25 человек до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. В период нахождения в "красной зоне" комплектацию классов школ проводить не более 15 учащихся", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и города Алматы было разрешено обучение в традиционном формате в школах с контингентом до 300 учащихся, по заявлению родителей комбинированное обучение учащихся с 1 по 5 классы (в международных школах с 1 по 7 классы) с комплектацией учащихся в классах до 25 человек.

А также комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном режиме (не более 15 человек в классе с соблюдением социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

С начала учебного года в городе Алматы всего зарегистрировано среди учащихся 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них заболело школьников, обучающихся в офлайн формате - 18%, дистанционно - 82%. При этом только за январь - март 2021 года среди школьников Алматы зарегистрировано до 55% от всех случаев КВИ в школах.

При стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19 в городе Алматы возможно дальнейшее послабление ограничительных мероприятий и рассмотрение городской комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди населения вопроса возобновления учебного процесса в школах, с информацией на официальных веб сайтах", - отметили в департаменте.

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