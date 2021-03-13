Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 марта

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 221 669 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 221 669 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 26 124 (+112);

в городе Алматы – 26 708 (+237);

в ВКО – 22 394 (+34);

в Атырауской области – 17 582 (+41);

в Павлодарской области – 18 363 (+52);

в Карагандинской области – 15 965 (+68);

в Акмолинской области – 14 347 (+55);

в ЗКО – 13 667 (+71);

в СКО – 12 679 (+38);

в Костанайской области – 12 973 (+49);

в Алматинской области – 11 443 (+76);

в городе Шымкенте – 6319 (+9);

в Жамбылской области – 6099 (+9);

в Туркестанской области – 4340 (+5);

в Мангистауской области – 4 292 (+0);

в Актюбинской области – 4463 (+39);

в Кызылординской области – 3911 (+4).

В Казахстане за сутки 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 204 782 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 558 человек (114 050 КВИ+ и 4508 КВИ-), из них в стационарах находятся 4713 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 845 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 231 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 45 пациентов.

На 10 марта 2021 года зарегистрировано 65 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 176 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 694, случаев с летальным исходом – 652, всего выздоровели – 44 534 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 марта зарегистрировано 2837 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Нур-Султан и Алматы остаются в "красной" зоне по распространению COVID-19.





В "желтой" зоне: Атырауская, Павлодарская, Акмолинская области и ЗКО.





Остальные регионы – в "зеленой" зоне.

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