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Какие меры вы считаете эффективными в связи со второй волной коронавируса - опрос

20.07.2020, 19:46 6859
Какие меры вы считаете эффективными в связи со второй волной коронавируса - опрос
Нур-Султан. 20 июля. Агентство Kazakhstan Today опросило граждан, считают ли они карантинные меры эффективными, передает Kazakhstan Today. 
 
Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Какие меры вы считаете эффективными в связи со второй волной коронавируса?"
 
67% опрошенных выступили за введение жесткого карантина с приостановкой внутренней миграции и карантинными мерами внутри населенных пунктов.
 
21% считает, что лучше оставить свободу передвижения, с соблюдением строжайшего масочного режима, социальной дистанции, соблюдением принципа "больше трех не собираться".
 
14% высказались за отмену всех ограничений.
 
В опросе принял участие 61 человек.
 
Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до августа. 
 
18 июля президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, где подверг жесткой критике работу правительства и акимов по борьбе с коронавирусом.
 

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