Какие меры вы считаете эффективными в связи со второй волной коронавируса - опрос

Нур-Султан. 20 июля. Агентство Kazakhstan Today опросило граждан, считают ли они карантинные меры эффективными, передает Kazakhstan Today.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Какие меры вы считаете эффективными в связи со второй волной коронавируса?"

67% опрошенных выступили за введение жесткого карантина с приостановкой внутренней миграции и карантинными мерами внутри населенных пунктов.

21% считает, что лучше оставить свободу передвижения, с соблюдением строжайшего масочного режима, социальной дистанции, соблюдением принципа "больше трех не собираться".

14% высказались за отмену всех ограничений.

В опросе принял участие 61 человек.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до августа.

18 июля президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, где подверг жесткой критике работу правительства и акимов по борьбе с коронавирусом.

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