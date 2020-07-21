Какие меры вы считаете эффективными в связи со второй волной коронавируса - опрос

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Какие меры вы считаете эффективными в связи со второй волной коронавируса?"
67% опрошенных выступили за введение жесткого карантина с приостановкой внутренней миграции и карантинными мерами внутри населенных пунктов.
21% считает, что лучше оставить свободу передвижения, с соблюдением строжайшего масочного режима, социальной дистанции, соблюдением принципа "больше трех не собираться".
14% высказались за отмену всех ограничений.
В опросе принял участие 61 человек.
Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до августа.
18 июля президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, где подверг жесткой критике работу правительства и акимов по борьбе с коронавирусом.
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