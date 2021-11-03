Казахстан возобновляет регулярное авиасообщение с Индией

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщи в пресс-службе Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, с 19 ноября 2021 года авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха - Алматы - Доха.

По информации ведомства, рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - отметили в пресс-службе ведомства.



