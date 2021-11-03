Казахстан возобновляет регулярное авиасообщение с Индией

АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Бостандыкский районный суд Алматы не удовлетворил иск банка к жене Игоря Дужнова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Решением Бостандыкского районного суда от 3 ноября 2021 года в удовлетворении иска банка к Демирчян о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком было отказано", - говорится в сообщении пресс-службы районного суда.
В пресс-службе пояснили, что ранее банк был признан победителем на торгах по реализации залогового имущества Анаид Демирчян (супруги Игоря Дужнова). Ей принадлежало нежилое помещение с земельным участком.
Право собственности банка за указанным объектом недвижимости зарегистрировано в органе регистрации недвижимости от 30 апреля 2021 года. При рассмотрении дела судом установлено, что вышеуказанное недвижимое имущество на основании договоров аренды арендуют четыре физических лица. Исковые требования предъявлены банком к Демирчян, хотя она на момент разрешения иска, фактически и юридически владельцем спорного имущества не является. Более того, банком суду не представлены доказательства, что Демирчян препятствует банку как собственнику пользоваться указанным нежилым помещением", - рассказали в суде
Также по информации суда, нежилое помещение передано Демирчян в аренду третьим лицам. Они фактически и занимают данные помещения.
При этом договоры аренды не оспорены банком. Хотя они были заключены с бывшим собственником до регистрации права собственности указанного имущества банком от 30 апреля 2021 года, то есть на законных основаниях", - отметили в пресс-службе.
С учетом этого при вынесении решения суд пришел к выводу, что истцом был избран неправильный способ защиты своих прав. В удовлетворении иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами", - добавили в суде.
Как сообщалось ранее, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек
, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии.
23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. Также в этот день специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил арестовать подозреваемого в убийстве пяти человек во время стрельбы в микрорайоне Акбулак сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с 20 сентября.