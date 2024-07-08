07.07.2024, 11:36 32386
Казахстанские ученые с коллегами из Китая выращивают новые сорта злаков и овощей
На полях региона высадили привезенные из КНР семена
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Костанай. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Костанайского университета имени Ахмета Байтурсынова совместно с китайскими коллегами выращивают экспериментальные сорта овощей и злаков, сообщает пресс-служба МНВО РК.
На экспериментальных полях Костанайского региона посадили привезенные из Китая девять сортов картофеля, столько же сортов пшеницы, пять сортов сои, три сорта кукурузы, один сорт рапса и один - люцерны. За приживаемостью растений следят не только ученые КРУ имени Байтурсынулы, но и магистранты Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства (NWAFU).
Этот университет входит в топ-3 аграрных вузов Китая. У нас многоплановое сотрудничество, которое строится как на обучении студентов, так и на проведении совместных научных исследований. Китайские коллеги отобрали семена культур, которые могут расти в условиях нашего региона. В конце июля к нам снова приедут ученые из партнерского университета - посмотреть, как идут исследования", - рассказал декан факультета сельскохозяйственных наук КРУ Алмабек Нугманов.
Ранее сообщалось о готовности Китая помочь Казахстану в подготовке специалистов "Казводхоза" и внедрении водосберегающих технологий.
В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Национальной академией наук РК при президенте Казахстана и Шэньчжэньским университетом по созданию казахстанско-китайского научно-образовательного центра.
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07.07.2024, 17:09 24521
В ЗКО на границе Казахстана и России образовалась пробка из 200 грузовиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 6 июля на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области в направлении России скопление порядка 200 грузовиков, сообщает КГД МФ РК.
Основной причиной скопления является замедление процессов пограничного контроля российской стороной. По имеющейся информации, пограничной службой России проводится физический контроль грузов в связи с имеющимися проблемами в функционировании инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Маштаково", - сообщили в ведомстве.
Казахстанская сторона ведет работу с российскими коллегами для урегулирования ситуации.
06.07.2024, 18:32 56471
В Казахстане арестовали еще одного певца
Фото: Depositphotos
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Конаев. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети появилась информация о задержании в Конаеве певца Абдижаппара Алкожи за неповиновение сотрудникам полиции. В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент.
6 июля полицейскими остановлена Toyota Camry. При проверке установлено, что водитель находился за рулем авто, будучи лишенным права управления транспортным средством. При доставлении авто на штрафстоянку подъехала автомашина KIA Carnival, пассажир которой, гражданин М., начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При пресечении неправомерных действий правонарушитель проявил активное неповиновение сотрудникам полиции. Мужчина доставлен на медосвидетельствование, результаты которого показали "среднюю" степень алкогольного опьянения", - говорится в сообщении полиции.
Сообщается, что за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, водитель Toyota Camry взят под административный арест сроком на 10 суток. Решением суда пассажир KIA Carnival за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа также арестован на 10 суток.
Напомним, ранее столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.
06.07.2024, 14:22 64751
В бассейне реки Тургень в Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка
В зоне риска проживает более 30 тысяч человек
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Алматы. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в бассейне реки Тургень наблюдается сложная селевая обстановка, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В бассейне реки Турген на территории Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка. В зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживают более 30 тысяч человек", - проинформировали в ведомстве.
По данным МЧС, в связи с этим организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и бассейна реки Тургень.
Как сообщили в пресс-службе Иле-Алатауского государственного национального природного парка, экологический пост Тургень закрыт.
С 3 июля 2024 года до особого распоряжения будет ограничен проезд через экологический пост Тургенского филиала Иле-Алатауского ГНПП для автотранспорта, отдыхающих и туристов на селеопасные участки. Данное решение принято по согласованию с Есикским ПЭУ филиалом ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита" и направлено на обеспечение безопасности граждан. Проезд будет разрешен только заинтересованным государственным службам", - сообщили в нацпарке.
Поясняется, что данные меры приняты в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в селеопасный период 2024 года на автомобильной дороге Тургень - Батан - Обсерватория Асы с 7-го по 26-й км, а также имеющейся угрозы создания селевого потока со стороны моренных озер № 2 и № 5 в бассейне реки Тургень.
05.07.2024, 22:12 87891
Россия и Казахстан совместно продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество - Бородавкин
Фото: пресс-служба
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан совместно настойчиво продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество на основе общих традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил в ходе выступления на пленарном заседании "Театр XXI века: вызовы времени" в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.
Российское драматическое и театральное искусство - одна из неотъемлемых частей культурной жизни Казахстана. Вклад республики в сохранение и развитие русской театральной традиции поистине велик. Практически в каждом областном центре республики есть русский драмтеатр. Казахстанские постановщики и актеры показывают пример истинного профессионализма, таланта и преданности своему делу. Подтверждение этому - постановки "Вишневый сад", "Гроза", "Гоголь. Петербург" в русском театре драмы имени Горького и другие. Не остаются в стороне и органы государственной власти, оказывающие русским театрам и театральной сфере в целом всевозможную поддержку и содействие", - сообщил Алексей Бородавкин.
Также, по его словам, параллельно с развитием классического драматического искусства идет совместный поиск новых форм и методов, позволяющих адаптировать театральные традиции к требованиям времени, найти подход к современному зрителю.
Одна из задач - оторвать молодежь от компьютеров и телефонов, вернуть их в реальную жизнь, в подлинные человеческие отношения и жизненные обстоятельства", - отметил посол.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что фестиваль уличных театров "Театральная Евразия" - знаковая веха на этом пути.
Убежден, драматическое искусство останется одной из прочных опор культурно-гуманитарного сотрудничества как в мире в целом, так и в отношениях Российской Федерации и Республики Казахстан, а фестиваль, который мы открываем сегодня, будет способствовать дальнейшему укреплению связей между театрами наших стран, взаимному обогащению участников и зрителей", - добавил Алексей Бородавкин.
Директор фестиваля "Театральная Евразия" Эльмира Щербакова отметила, что фестиваль впервые проводится в Казахстане, но, учитывая высокую заинтересованность в этом проекте, которую проявило Министерство культуры и информации, намечены планы на дальнейшее продолжение сотрудничества в области развития жанра уличного театра, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
В ходе мероприятия председатель маслихата города Астаны Ерлан Ермекулы выразил удовлетворение тем, что в Астану прибыли несколько десятков театральных коллективов из разных стран, а также отметил, что "театр - это культура, которой более 1000 лет, и он играет важную роль в культурном и социальном развитии, отражая реальность и суть происходящих в обществе событий".
05.07.2024, 18:45 91206
Снос дома школьников № 2: журналист потребовал создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства
Фото: Яндекс карты
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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы журналист Руслан Бахтигареев прокомментировал снос дома школьников № 2 и потребовал создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства нового здания.
Вчера наверное только ленивый не написал про снос Дома школьников №2, что находится на пересечении Байзакова и Жамбыла. Туда ходят мои дети и мне судьба ДШ очень близка. Напомню, мы его смогли отбить у Казахстроя, который хотел на его месте построить 12-этажный корпус ЖК. После того, как отбили, на встрече с общественниками теперь уже экс-руководитель управления образования Лязат Жылкибаева (ныне аким Жетысуского района) под видеозапись официально заявила: Дом школьников никто сносить не будет. Но как только Жылкибаева была переведена на новую должность, начался экстренный снос ДШ", - пишет он на своей странице в Сети.
Журналист также процитировал пресс-релиз акимата города.
Тут следует пояснить, что во-первых, здание ДШ было сейсмоусилено и капитально отремонтировано еще при прежнем руководителе. И поэтому назвать его технически устаревшим ну никак я не могу", - отмечает он.
По его словам, "в ДШ в разных кружках занимаются порядка 2000 детей".
Теперь суммируем: масса позитивных публикаций и сюжетов, какой акимат молодец, что сносит устаревший ДШ и построит новый, к тому же за счет спонсоров. Никакой информации о спонсорах, полная непрозрачность. Никаких данных с чего вдруг вообще решили сносить, после гарантий Жылкибаевой, что сносить не будут. Никаких данных о том, почему вообще решили согласиться на столь щедрое предложение непонятной ТОО-шки и что она попросила взамен? Наверняка ведь что-то попросила. Стали бы вы, как руководитель компании, строить 2047 квадратных метров за "спасибо"? Вряд ли. Никаких данных о стоимости проекта", - заявил он.
Автор поста в Сети потребовал от акимата города Алматы создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства, а также обеспечить полную прозрачность, ответив на все возникшие и возникающие вопросы.
Напомним, в Алматы сносят историческое здание дома школьников № 2. Как объяснили в городском акимате, дом школьников № 2 был возведен в 1951 году и "устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам". Между тем жители города возмущены действиями властей по уничтожению исторического здания без слушаний и согласования с общественностью.
05.07.2024, 14:40 100031
Кайрат Нуртас арестован на 15 суток за драку в самолете
Во время драки певец нецензурно выражался
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.
Из обстоятельств дела следует, что подсудимый, находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта ударил гражданина Б., умышленно причинив ему легкий вред здоровью. Кроме того, в ходе драки выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", - сказано в сообщении суда.
Суд постановил признать Кайрата Нуртаса виновным в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью и назначить ему административный арест сроком на 15 суток.
Весной этого года СМИ писали о задержании певца за непристегнутый ремень безопасности в авто и за нецензурную брань во время выступления.
04.07.2024, 17:12 129336
В Алматы сносят историческое здание дома школьников № 2
Фото: Яндекс карты
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь сносят историческое здание. На этот раз акимат решил уничтожить дом школьников № 2, расположенный на пересечении улиц Байзакова и Жамбыла.
Как объяснили в городском акимате, дом школьников № 2 был возведен в 1951 году и "устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам".
В этой связи компанией ТОО "Svoi Dom" (застройщик - ТОО "Акbarys Construction") в рамках социальной ответственности бизнеса за собственные средства начата реализация проекта по строительству нового современного дома школьников. Компания уже приступила к сносу старого двухэтажного здания, построенного в 1951 году, общей площадью 1415,5 квадратного метра. При расчетной вместимости в 1350 человек здесь в 2023-2024 учебном году занимались 1896 школьников", - сказано в сообщении ведомства.
В акимате заверили, что новый дом школьников будет построен на том же участке. Срок реализации проекта - январь 2025 года.
Между тем жители города возмущены действиями властей по уничтожению исторического здания без слушаний и согласования с общественностью.
Теперь этого всего не будет, и многие дети из нашего и соседних дворов останутся без обучения. В прошлом году там сделали ремонт и фасада, и внутри, а после зимних землетрясений повесили такие ЧС-ные таблички "Пункт приема пострадавшего населения", это значит, здание было сейсмостойким и вполне себе достойным. Но власти решили по своему", - пишут в соцсетях алматинцы.
Скорее всего, теперь на месте учреждения для воспитания детей построят очередной человейник. А дети пусть между машинами на парковке играют", - написал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.
Напомним, в 2006 году на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен и власти заявили, что на его месте будет построен жилой комплекс.
Каждый вечер, отправляясь домой в Талгар, я добрым словом вспоминаю автовокзал "Саяхат", откуда точно по расписанию выезжали чистые и удобные автобусы. Люди покупали билеты в кассах, рассаживались в салоне по местам и комфортно ехали. Здание автовокзала было очень красивым, считалось достопримечательностью города, рядом с ним фотографировались казахстанцы. Кому помешал автовокзал? Долгие годы мы мечтали о появлении нового автовокзала. Началось строительство, и все обрадовались. Однако радость оказалась преждевременной. Здесь строят очередной ЖК!" - говорит житель Шелека Медет Раев.
04.07.2024, 15:49 115496
В Алматы Нотариальная палата обсудила проблемные вопросы с горпрокуратурой
Фото: Нотариальная палата Алматы
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов, передает корреспондент агентства.
На встрече выступила председатель Нотариальной палаты города Алматы Карагоз Калабаева. Она озвучила проблемные вопросы, затрудняющие работу нотариата.
В частности, был поднят вопрос несоизмеримости платы, взимаемой нотариусом, за нотариальные действия на многомиллионные суммы сделок.
Также у Нотариальной палаты были вопросы относительно включения в КоАП оснований административной ответственности нотариусов за злоупотребление полномочиями.
Кроме того, участники обсудили взимание платы с нотариусов за содержание ЕНИС (единой нотариальной информационной системы), которая находится на балансе государства.
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