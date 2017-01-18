Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан проверил качество бензина на АЗС Астаны, сообщается на официальном сайте ведомства.

Мониторинг качества автомобильного бензина и дизельного топлива проводился в ноябре - декабре 2016 года, передает Kazakhstan Today.

Эксперты проверяли топливо, реализуемое на автозаправочных станциях Астаны: ТОО "Sinooil" (Кургальджинская трасса, 116, улица Кравцова, 8), ТОО "Новая АЗС" (АЗС "Compass", улица Косшыгулулы, 3), ТОО "Газпром нефть Казахстан" (проспект Богенбай батыра, 24), ТОО "Ойл" (улица Сейфуллина, 63/4), АЗС ТОО "Номад Ойл" (улица Керей - Жанибек хандар, 9).

"Испытательными лабораториями было исследовано 13 проб автомобильного бензина, из которых 3 пробы (23%) бензина не соответствовали требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту": по содержанию серы в бензине производства АО "Газпром-Омский НПЗ" (АЗС ТОО "Ойл", улица Сейфуллина, 63/4), производства ОАО "Башнефть" (АЗС ТОО "Номад Ойл", улица Керей - Жанибек хандар, 9) и по объемной доле бензола в бензине производства ОАО "Башнефть" (АЗС ТОО "Номад Ойл", улица Керей - Жанибек хандар, 9). Также были проверены 5 проб дизельного топлива, из которых 1 проба (20%) топлива не соответствовала требованиям ТР ТС 013/2011 по температуре вспышки топлива производства ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК" (АЗС ТОО "Новая АЗС", улица Косшыгулулы, 3). По всем фактам реализации несоответствующего бензина субъекты предпринимательства привлечены к административной ответственности", - информирует ведомства.

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