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КТЖ вернёт деньги за билеты в полном объёме

17.03.2020, 23:52 1378

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - С введением временного чрезвычайного положения, АО НК "Казакстан Темір Жолы" принято решение возврат денежных средств за пассажирские билеты производить в полном объеме - без удержания в последние сутки, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня на билетные кассы пошла необычайно высокая нагрузка по возврату билетов. В этих условия, мы обеспечили наши кассы дополнительными наличными средствами, возврат производится на месте, за исключением отдельных случаев, когда отсутствует достаточное количество наличности и в тех или иных кассах", - сообщили в пресс-службе компании.

В таких редких случаях гасится билет, и пассажир может получить свои деньги в любое удобное для него время, в том числе на следующий день.

"Мы просим наших пассажиров отнестись с пониманием и терпением к процессу оформления возврата билетов в настоящих условиях. Мы гарантируем возврат денежных средств в полном объеме", - отметили в КТЖ.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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