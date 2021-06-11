Кыргызстан утвердил правила въезда в страну

БИШКЕК. 10 ИЮНЯ - В Кыргызстане утверждены алгоритмы действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в отношении граждан страны, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу КР, а также лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным департамента туризма при Министерстве экономики и финансов КР, в соответствии с алгоритмами, граждане, включая туристов и лиц без гражданства, соблюдают действующие санитарные нормы и правила на территории КР, пишет портал "Кабар"

При прибытии на территорию КР при себе необходимо иметь:

- отрицательные результаты ПЦР-теста, срок которых не превышает 72 часа с момента отбора проб анализа,

- документ, удостоверяющий получение вакцины против COVID-19 (в бумажном или цифровом формате).

Детей от 5 лет в целях их безопасности родители также обеспечивают вышеуказанными медицинскими документами. Документ, удостоверяющий получение прививки от COVID-19 применяется в случае признании КР в установленном законом порядке или на взаимных принципах", - говорится в сообщении ведомства.

Вакцинированные туристы могут прибывать с 19 июня 2021 года воздушным сообщением, а наземным - с 12 июня 2021 года.

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