Метеоусловия в аэропорту Астаны: 12 рейсов задержаны, один отменен

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 10 января, в Астане установилась ненастная погода. Сильный снегопад и ветер оказали влияние на авиаперевозки, сообщает пресс-служба - В среду, 10 января, в Астане установилась ненастная погода. Сильный снегопад и ветер оказали влияние на авиаперевозки, сообщает пресс-служба КГА





Служба аэродрома получила уведомление о возможности в период с 14.00 до 20.00 скорости ветра от 22 метров в секунду до 27 метров в секунду.





В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны по решению авиакомпаний в целях авиационной безопасности", - отметили в КГА.





Сейчас на аэродроме аэропорта сильный ветер, скорость ветра 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.





10 января в столичном аэропорту было запланировано 75 рейсов. Из них 12 рейсов были задержаны в связи с поздним прибытием самолета. Из-за неблагоприятных погодных условий в столице отменен рейс IQ389 по маршруту Астана - Жезказган.





Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. Сейчас в этих работах задействовано 10 единиц спецтехники.