20.02.2025, 11:05 40981
Минеральный порошок из техногенных отходов начнут производить в Казахстане
В качестве основного сырья предполагается использовать золу уноса и гранулированный шлак
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют выпуск минерального порошка для асфальтобетона из металлургических шлаков и золы, сообщает Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт.
Такая технология позволит снизить затраты на материалы, повысить прочностные характеристики и долговечность автомобильных дорог, а также уменьшить выбросы углекислого газа, что благоприятно скажется на экологии", - проинформировали в пресс-службе.
По данным КаздорНИИ, в качестве основного сырья предполагается использовать золу уноса и гранулированный шлак.
По словам экспертов, использование техногенных отходов в дорожном строительстве - это не только эффективное решение проблемы утилизации, но и способ значительно сократить затраты на строительные материалы.
Пройден первый этап лабораторных испытаний, которые подтвердили преимущество модифицированного минерального порошка перед традиционными аналогами. Новая технология переработки позволит снизить себестоимость материалов за счет использования вторичных ресурсов и уменьшить нагрузку на окружающую среду", - отметил руководитель управления науки КаздорНИИ кандидат технических наук Кайрат Мухамбеткалиев.
Эксперты подчеркивают, что экономическая эффективность проекта делает его перспективным для масштабного внедрения. Ожидается, что после успешного завершения испытаний технология будет рекомендована для применения в крупных дорожных проектах страны.
Ранее Антикор выявил системные коррупционные риски в дорожной сфере.
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20.02.2025, 18:45 25086
Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки - депутат об атаке на КТК
Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию, подчеркнул Никита Шаталов
Фото: КТК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил депутат мажилиса Никита Шаталов.
Я думаю, что те, кто принимал решение об атаке на инфраструктуру международного консорциума, должны понести наказание за это преступление против наших интересов. Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки и за агрессию в адрес наших интересов, причем ничем не мотивированную и ставящую под сомнение казахстанско-украинские взаимоотношения", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Он напомним, что в понедельник Каспийский трубопроводный консорциум подвергся атаке дронов, и украинская сторона признала свою ответственность за произошедшее.
Мотивация нападающей стороны состояла в том, что она оставляет за собой право наносить "удары по стратегическим объектам, которые поддерживают вооруженную агрессию России". В такой позиции есть масса экономических и дипломатических противоречий и вызывает вопрос, зачем в конечном счете это было сделано", - отметил депутат.
Очевидно, подчеркнул Никита Шаталов, что украинская сторона не могла не знать, что 90% нефти, которая проходит по данному трубопроводу, казахстанская, добытая с нашего Тенгизского месторождения, и выгоду от нее получают различные западные компании, экспортирующие сырье в ЕС.
Мы можем утверждать, что целью атаки было нанесение ущерба конкретно нашим экономическим интересам. Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию - мы не поддерживали ни одну из сторон и также соблюдали все санкционные режимы против Российской Федерации. Между нашими странами не прекращались дипломатические контакты, диалог был и на высшем уровне - наш президент Токаев контактировал с Зеленским. На ПМЭФ глава государства отдельно высказывался и о проблеме ЛДНР, назвав их квазигосударственными образованиями, которые согласно уставу ООН мы не можем признать в качестве отдельных субъектов", - добавил депутат.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
20.02.2025, 18:10 26761
Мажилисмен спросил оператора Кашагана о продлении СРП-контрактов
Фото: kbv.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек спросил генерального директора North Caspian Operating Company Джанкарло Рую о продлении СРП-контрактов на выгодных для Казахстана условиях, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Сейчас рассматривается новый проект Налогового кодекса, и президент об этом сказал - об изменении условий СРП в части увеличения выплат именно Казахстану", - заявил депутат.
В свою очередь гендиректор North Caspian Operating Company Джанкарло Рую подчеркнул, что оператор не участвует в подписании и обсуждении СРП, потому что этот вопрос относится к компетенции акционеров и страны.
Напомним, в апреле прошлого стало известно, что правительство Казахстана подало в суд на нефтяные компании, которые ведут разработку на Кашагане и Карачаганаке.
Они обвиняются в несанкционированных расходах. Суммы исков, как сообщал министр энергетики, $13 млрд по Кашагану и $3,5 млрд по Карачаганаку.
Позже Министерство энергетики РК отклонило предложение отказаться от своих претензий в обмен на инвестиционные обязательства, что стало ударом по крупным международным компаниям.
В августе прошлого года сумма исков Казахстана к операторам Кашагана выросла до $160 млрд.
20.02.2025, 15:59 32261
Напавшего на ребенка в лифте подростка отправили в психиатрический стационар
За ним установлен усиленный режим наблюдения
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Павлодар. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка, который напал с ножом на пятилетнего мальчика в лифте в одном из жилых комплексов Астаны, поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В соответствии с постановлением суда в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения применены меры безопасности в виде помещения его в психиатрический стационар сроком на 1 месяц, рассказали в Минздраве.
Подросток проведет в медучреждении один месяц. За ним установлен усиленный режим наблюдения.
Напомним, в Астане психически нездоровый подросток нанес ребенку в лифте несколько ножевых ранений. Мальчика госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской городской больницы № 2.
Ребенок осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения. Послеоперационное состояние ребенка стабильное. Вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме", - рассказали в столичном упрздраве.
Несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, вместе с законным представителем незамедлительно были доставлены в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
После нападения казахстанские депутаты подняли вопрос о профилактике подобных случаев и необходимости реформы психоневрологических служб.
20.02.2025, 12:10 38081
В Алматы намерены снести часть ЖК "Autograph"
Фото: gov.kz
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы намерены снести часть жилого комплекса Autograph, заявила художник, экоактивистка и правозащитница Салтанат Ташимова.
Имеется состав правонарушения по 360 статье части 1, суд считает, что вина доказывается материалами дела, и суд назначил взыскание как к субъекту малого предпринимательства 45 МРП - 166 140 тенге с принудительным сносом возведенных строений блока 4 и блока 6", - написала она на своей странице в Сети.
Как сообщила экоактивистка, ранее по ее заявлению была начата проверка и выявлены нарушения в водоохранной полосе реки Есентай.
Это немыслимая, невероятная победа!" - добавила художник.
Напомним, в сентябре в городе Алматы приостановили строительство жилого комплекса Autograph.
Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы.
Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.
20.02.2025, 09:11 44351
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидаются осадки. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе, северо-западе страны ожидается снег, на юго-западе, юге осадки (дождь, снег). Лишь на востоке, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.
По РК ожидаются туман, на западе, юго-западе, юго-востоке гололед, на юго-западе, севере усиление ветра с низовой метелью.
В Астане: переменная облачность, снег, -4, -6 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +4, +6 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +12, +14 °C.
19.02.2025, 19:25 70716
В Астане состоялся финальный этап социального проекта ITMLab
Участники представили разработки для улучшения качества жизни людей с инвалидностью
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся финальный этап социального проекта ITMLab, где участники представили экспертам и потенциальным инвесторам свои разработки для улучшения качества жизни людей с инвалидностью. Это прототипы технических средств реабилитации, а также разнообразные технологии, направленные на создание более доступной и инклюзивной среды, сообщает пресс-служба Минтруда.
Каждый проект основывался на реальных потребностях и ситуациях, выявленных в ходе глубоких исследований. Эти решения направлены на повышение доступности технологий, улучшение коммуникаций и развитие инклюзивного общества.
- Shaka - кулон с сенсором и браслет с вибромотором, помогающий людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве.
- Fenix Recovery - экзоскелет и компактный локомоторизованный тренажер для реабилитации, подходящий как для специализированных центров, так и для домашних условий.
- Bulan - оптимизированная электронная приставка для инвалидных колясок.
- РиМы - электронный дисплей Брайля.
- ОО "Жан" - производство износостойких наконечников для белых тростей.
- Procrastinators - приложение-переводчик с жестового языка в текст и наоборот в режиме реального времени.
Мы верим, что проект ITMLab поможет продвинуть инклюзивность в нашей стране. Я надеюсь, что проект ITMLab будет развиваться дальше", - отметила директор ОФ "ITeachMe" Захира Бегалиева.
По итогам мероприятия заинтересованные инвесторы и представители бизнеса предложили наиболее перспективным командам сотрудничество, наставничество и обмен профессиональными знаниями.
19.02.2025, 09:42 88141
Свыше 60 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане свыше 60 млрд тенге выплатили гражданам страны в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 53,2 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 7,4 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, на 1 февраля 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 541,7 тысячи человек, по случаю потери кормильца - порядка 193,3 тысячи человек. Также сообщается, что социальную выплату по утрате трудоспособности получили 86,1 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца - порядка 61,3 тысячи семей.
С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5 % в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 6,5 % были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца", - подчеркнули в Минтруда.
В частности, в 2025 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы - 101 702 тенге, II группы - 81 362 тенге, III группы - 55 474 тенге.
По состоянию на 1 февраля средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 71 245 тенге, по потере кормильца - 72 214 тенге", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане порядка 1,4 млн человек получили социальные выплаты из госфонда по итогам 2024 года.
18.02.2025, 20:15 92051
В Астане состоится церемония возложения цветов к монументу защитникам Отечества
Фото: freepik.com
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества состоится торжественная церемония возложения цветов к монументу защитникам Отечества ("Отан коргаушылар", площадь Защитников Отечества, проспект Тауелсиздик) в Астане, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
В церемонии примут участие посол России в Казахстане Алексей Николаевич Бородавкин, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Астане Геннадий Сулимук, представители Министерства обороны РК, российские дипломаты и офицеры, сотрудники Русского дома в Астане, представители патриотической общественности и ветеранских организаций.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
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