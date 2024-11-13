МЧС РК планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий

В настоящее время решается вопрос о наделении министерства полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий и объектов с массовым пребыванием людей

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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по ЧС планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий и объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщили сегодня в ходе заседания - Министерство по ЧС планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий и объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщили сегодня в ходе заседания правительства





Министр по ЧС Чингис Аринов сообщил, что в Казахстане создают универсальные подразделения для экстренных ситуаций. В рамках повышения оперативной готовности к ЧС в Акмолинской области запущен пилотный проект по созданию универсальных подразделений, состоящих из пожарных, медиков и спасателей. Это позволит оперативно и комплексно спасать пострадавших и оказывать им первую помощь.





Кроме того, внедряются новые стандарты для строительства пожарных депо. К примеру, с августа в Астане функционирует пожарное подразделение, построенное за 3,5 месяца из быстровозводимых конструкций. Такой принцип строительства будет внедрен во всех регионах. В целом требуется 121 пожарное депо по стране.





В рамках укрепления материально-технического обеспечения впервые приобретаются два противопожарных дрона, предназначенных для тушения высотных зданий. В этом году закупаем 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тыс. единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в лизинг. Первостепенно распределим технику для нужд районных подразделений", - доложил министр.





По его словам, впервые планируется провести учения с привлечением вертолетной техники для эвакуации жителей высотного дома в городе Астане.





Проводимая работа поэтапно обучает граждан навыкам самоспасения при пожарах, тем самым повышая уровень культуры безопасности", - сказал Аринов.





По республике проведено свыше 250 таких учений.