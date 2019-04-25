Министр информации и коммуникаций РК разъяснил слова главы государства о зарплате казахстанцев в 500 тыс. тенге

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев, выступая в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар", прокомментировал слова главы государства Нурсултана Назарбаева о средней заработной плате казахстанцев в 500 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.





"Во-первых, президент говорил о средней заработной плате на семью, а не на одного человека. Во-вторых, в ряде регионов средняя заработная плата на двух работающих граждан как раз и насчитывает 500 тысяч тенге. В-третьих, расчет средней зарплаты в регионах производится с учетом сельской местности, что значительно снижает общий показатель, а строительство жилья ведется в основном в областных центрах. В-четвертых, глава государства всегда говорит, что все регионы по уровню доходов всегда должны равняться на Астану. 500 тысяч тенге на семью - это тот показатель, к которому должны стремиться все регионы", - пояснил министр.





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