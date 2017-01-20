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Мобильные группы ЦОНов выехали на рынки и в вузы для оказания услуг по временной регистрации19.01.2017
Общество  15:11

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня для удобства граждан мобильные группы центров обслуживания населения будут объезжать учебные организации, рынки и торговые точки для предоставления услуг по временной регистрации граждан посредством портала электронного правительства, сообщили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".


"Для удобства граждан, которые еще не успели временно зарегистрироваться, мобильные группы ЦОНов будут обслуживать в вузах и торговых домах. Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим записать электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства. Выезды организованы во всех областных центрах и городах Астана и Алматы", - сказала директор дирекции оказания государственных услуг госкорпорации Асемгуль Балташева, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, в Астане мобильные группы выедут в торговые дома "Артем", "Евразия", "Азиа парк", а в Алматы на рынки "Тиграхауд", "Арыстан", "Болашак" и другие. Всего мобильными группами запланировано охватить 82 точки, включая рынки, вузы и госорганизации.

"Услугу по временной регистрации граждан можно получить онлайн на портале электронного правительства. Услуга доступна в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция". Сотрудники ЦОНов помогут гражданам оформить заявку на получение временной регистрации, при этом собственник (один или несколько) должен подтвердить свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в Личный кабинет желающего зарегистрироваться. Ему необходимо произвести оплату госпошлины в онлайн режиме и также подписать свой запрос ЭЦП. Для того чтобы проверить адрес временной прописки гражданин может получить адресную справку", - напомнили в пресс-службе.
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