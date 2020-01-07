Мошенники под видом проведения опроса в соцсети собирали данные банковских карт казахстанцев

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Мошенники собирали данные банковских карт казахстанцев, предлагая пройти опрос за вознаграждение в соцсети, передает Kazakhstan Today.

Очередной фишинговый интернет-ресурс распространялся в социальной сети Facebook под видом рекламы от АО "Kaspi Bank". Пользователям предлагалось пройти опрос и получить сумму от 140 000 тенге, сообщила Служба реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT", выявившая ресурс.

Для участия в данной акции пользователь переходил на интернет-ресурс k24.albankasru.ru, где ему предлагалось пройти опрос и получить сумму от 140 000 до 600 000 тенге. Нажимая на кнопку "Пройти опрос", пользователь перенаправлялся уже на интернет-ресурс sp-questions-new.aadqj.icu, где необходимо было ввести ФИО, а вот сумма бонуса уже была указана в российских рублях, при этом выгодно увеличилась и составляла от 65 000 рублей", - рассказали в KZ-CERT.

По информации Службы, далее пользователю предлагалось пройти примитивный опрос и выполнить закрепительный платеж, после которого пользователю якобы будет зачислена сумма выигрыша на карту. Для осуществления закрепительного платежа пользователя направляли на интернет-ресурс pay4me.icu, где необходимо было заполнить персональные данные гражданина и ввести данные карты банка с указанием CVC-кода.

В результате проведенного анализа Службой KZ-CERT был выявлен инцидент информационной безопасности, классифицированный как "фишинг в сегменте Интернет/Мошенничество". При этом в Службе подчеркнули, что это одна из распространённых схем мошенничества, выявленных KZ-CERT в 2019 году.

Для обеспечения информационной безопасности пользователей Интернета Службой KZ-CERT проведены мероприятия по оповещению служб реагирования на компьютерные инциденты стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих отношение к данному инциденту информационной безопасности. На сегодняшний день указанные интернет-ресурсы недоступны.

KZ-CERT призывает казахстанцев в случае обнаружения подобного рода подозрительных интернет-ресурсов сообщать по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам: http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert. Также можно направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.

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