Мошенники под видом работников Нацбанка звонят гражданам

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Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, злоумышленники в ходе телефонного разговора запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы "технического мониторинга" просят предоставить паспортные данные, в частности, ИИН. Мошенники также якобы в целях проверки просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит и перевести деньги на счета третьих лиц.
Национальный банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств или проведения подозрительных операций. Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия", - отметили в пресс-службе ведомства.
Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.
В случае получения подозрительных писем или звонков "от Национального банка" с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане задержан 26-летний мошенник, оформлявший кредиты на граждан. Общая сумма ущерба составляет более 10 миллионов тенге.
Также напомним, что интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через онлайн-анкеты, которые якобы предлагает заполнить Halyk Bank. Ссылки на анкеты они рассылают в WhatsApp.
Ранее сообщалось, что территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, которая привлекала средства граждан под видом жилищного кооператива.