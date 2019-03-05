На большей части территории Казахстана в выходные ожидается повышение температуры воздуха

Астана. 16 ноября. Kazakhstan Today - 17-19 ноября 2018 года на большей части территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, передает Kazakhstan Today.





"Обширный и мощный антициклон продолжает удерживать холодную погоду на большей части территории Казахстана. Причем, самая низкая ночная температура воздуха минус 10-18 градусов по Цельсию, местами минус 20-28 градусов по Цельсию отмечалась в южной половине республики, что ниже климатической нормы на 8-15 градусов по Цельсию", - сообщает РГП "Казгидромет".





По информации синоптиков, под влиянием атлантических циклонов, перемещающихся через северную половину Европейской части России и Западную Сибирь, на Казахстан начнет поступать теплый и влажный воздух с Атлантики. С ним в выходные дни и предполагается повышение температуры, а также местами снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду.





На юге республики пока без осадков, но также повышение температуры, а на юго-востоке в воскресенье и понедельник снег ожидается преимущественно в горных районах", - отмечает "Казгидромет".





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