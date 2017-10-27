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На большей территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки, местами метель и гололед27.10.2017
  • Фото: adyadvice.ru
Общество  08:55

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов сегодня по республике местами пройдут осадки. Местами ожидаются усиление ветра, туман, метель, гололед, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях туман, сообщили в "Казгидромете".


В Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области гололед.

По данным синоптиков, днем в Кызылординской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. В Мангистауской, Атырауской, Павлодарской областях местами туман.
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