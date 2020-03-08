На большей части Казахстана в субботу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - В субботу, 7 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. С уходящим циклоном на юго-востоке, востоке Казахстана местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, пыльная буря, усиление ветра, на севере низовая метель, на юго-востоке гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ночью усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области утром и днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду с низовой метелью.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23 метра в секунду, местами - пыльная буря.

В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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