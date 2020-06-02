На большей части Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - В понедельник, 1 июня, в Казахстане сохраняется жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

В северной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града. На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской, днем Карагандинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

Ночью в Атырауской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Алматинской, Кызылординской, местами Атырауской областях, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской областей, на западе Туркестанской области ожидается сильная жара.

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