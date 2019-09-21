На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 20 сентября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь местами на западе и севере республики с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут местами дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Костанайской области на большей части ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами туман, возможен град.

В Павлодарской области порывы ветра 15-20, местами 25 метров в секунду.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на юго-востоке Актюбинской, в отдельном районе Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства