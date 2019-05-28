На Каспии произошел сброс грязной воды, ущерб оценили в 1,7 миллиона тенге

Часть водоканала, где произошел слив грязной воды в объеме 17 970 кубических метров, находилась на земельном участке ТОО "ЮраНа". В отношении компании была проведена внеплановая проверка, пишет "Лада".
Было установлено, что эта часть водоканала использовалась для отвода грунтовых, ливневых и других вод, поступающих из села Атамекен. В результате разрушения земельной перемычки (засора), построенной в разделительной части водоканала между ТОО "МАЭК-Казатомпром" и ТОО "ЮраНа", накопленная в канале вода была сброшена в море", - рассказали в департаменте экологии Мангистауской области.
Анализ проб воды показал превышение нормативов концентрации вредных веществ, таких как фосфат, марганец, никель и медь.
Компания нарушила экологическое законодательство, из-за сброса вод в канал без предварительной очистки в отношении организации было возбуждено административное дело по статье 324 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 1 737 199 тенге", - пояснили в ведомстве.
Напомним, в апреле в мангистауском порту Баутино произошла небольшая утечка нефтяных отходов в Каспий. В администрации порта отметили, что утечка произошла во время поднятия затопленного судна из воды на поверхность.
А в декабре 2018 в реке Урал в Атырауской области из-за отравления аммиаком погибло 87,7 тонны рыбы.
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