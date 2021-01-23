Назначен директор Института общественной политики партии Nur Otan

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Директором Института общественной политики партии Nur Otan стала Мадина Нургалиева, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек поставил перед новым руководством учреждения ряд первостепенных задач, в том числе по проведению социологических исследований в соответствии с социально-политической повесткой, сообщает пресс-служба партии.

По словам Байбека, необходимо проводить точечные и качественные исследования, направленные на конкретные страты. Они должны показывать, насколько качественно проводится работа по реализации Предвыборной программы партии, достигаются ли индикаторы и показатели, как население на местах ощущает эффект от реализации предвыборных программ и др.

Мадина Нургалиева в разные годы работала научным сотрудником в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования, руководителем экспертно-прикладного отдела в Институте политических решений, заведующим отделом социально-политических исследований, главным научным сотрудником, заместителем директора в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

До назначения была руководителем отдела социологических исследований КИСИ.

Кандидат политических наук. В 2003 году окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "политология", в 2008 году аспирантуру в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования.

Ранее занимавшая эту должность Юлия Кучинская стала депутатом фракции Nur Otan в мажилисе парламента Республики Казахстан.

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