Назначен директор Института общественной политики партии Nur Otan

Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек поставил перед новым руководством учреждения ряд первостепенных задач, в том числе по проведению социологических исследований в соответствии с социально-политической повесткой, сообщает пресс-служба партии.
По словам Байбека, необходимо проводить точечные и качественные исследования, направленные на конкретные страты. Они должны показывать, насколько качественно проводится работа по реализации Предвыборной программы партии, достигаются ли индикаторы и показатели, как население на местах ощущает эффект от реализации предвыборных программ и др.
Мадина Нургалиева в разные годы работала научным сотрудником в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования, руководителем экспертно-прикладного отдела в Институте политических решений, заведующим отделом социально-политических исследований, главным научным сотрудником, заместителем директора в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
До назначения была руководителем отдела социологических исследований КИСИ.
Кандидат политических наук. В 2003 году окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "политология", в 2008 году аспирантуру в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования.
Ранее занимавшая эту должность Юлия Кучинская стала депутатом фракции Nur Otan в мажилисе парламента Республики Казахстан.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства