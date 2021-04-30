АКТОБЕ. 29 АПРЕЛЯ - Неизвестный жестоко избил женщину в подъезде многоэтажного дома в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Страшные кадры сняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина подбегает сзади, валит актюбинку на пол и бьет по голове. Затем спешно покидает место преступления. Полицейские уже задержали хулигана, сообщает телеканал " Астана ".

Сотрудниками полиции ГОП №2 управления полиции города Актобе в ходе просмотра видеокамер в окрестностях был установлен и задержан указанный гражданин. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Хулиганство", - сообщил заместитель начальника управления полиции Актобе Талгат Берденов.





Нападавшим оказался 33-летний житель Хромтауского района. Ранее он уже привлекался за другие нарушения. За нападение на женщину ему грозит штраф или два года тюрьмы. Свой поступок он внятно объяснить не смог. Уточнил только, что был сильно пьян и ничего не помнит.





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