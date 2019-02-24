Низовая метель ожидается в субботу в Костанайской области и СКО

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 23 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма - 90-95%. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма также составляет 90-95%.

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