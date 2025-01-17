Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане
Медалью будут награждать участников Великой Отечественной войны, работников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей и др.
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится новая юбилейная медаль в честь 80-летия Великой Победы. Проект постановления главы государства опубликован на портале "Открытые НПА".
В ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла, постановляю: учредить юбилейную медаль "1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", - говорится в проекте постановления.
Юбилейной медалью награждаются:
- участники Великой Отечественной войны;
- лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны;
- военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
- лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований;
- граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда";
- несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лица начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего Союза ССР и органов внутренних дел, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия;
- лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак;
- не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне.
В проекте постановления также имеется описание медали. Она будет выполнена из металла золотистого цвета.
На лицевой стороне медали - изображение фигуры воина-победителя, устанавливающего на крыше Рейхстага знамя Победы. Нижняя часть медали обрамлена лавровыми веточками, между которыми находится пятиконечная звезда. В верхней части нанесены цифры "1945-2025". На оборотной стороне медали, в центре, надпись: "1941-1945 ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ ЖЕҢІСКЕ 80 ЖЫЛ". Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между которыми расположено изображение ордена", - говорится в документе.