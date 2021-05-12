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Nur Otan окажет материальную поддержку пострадавшим при пожаре в Риддере

11.05.2021 7291
Nur Otan окажет материальную поддержку пострадавшим при пожаре в Риддере
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Партия Nur Otan окажет финансовую поддержку пострадавшим при пожаре в Риддере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Коллектив центрального аппарата партии Nur Otan перечислит однодневную заработную плату в фонд помощи пострадавшим от пожара жителям Риддера", - написал первый зампред партии Бауыржан Байбек в Twitter.

 
Напомним, в результате лесного пожара близ Риддера, который перекинулся на населенный пункт, полностью уничтожен 31 дом. В результате получили ожоги два человека и погибла женщина. В Риддере объявлена ЧС местного масштаба. Задержан подозреваемый в пожаре. 
 

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