Обстоятельства появления резонансной видеозаписи разъяснили в полиции Актюбинской области

Актобе. 12 декабря. Kazakhstan Today - В полиции Актюбинской области разъяснили обстоятельства появления резонансной видеозаписи, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции Актюбинской области сообщает, что 11 декабря текущего года в Хромтауском районе проводились учения по линии ДЧС на тему "Действия населения и аварийно-спасательных служб органов управления при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время". В ходе учения отрабатывался сценарий падения ракетоносителя "Протон-М". Видеозапись учения распространился в социальных сетях, что вызвало резонанс среди жителей области", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве официально заявили, что информация, изложенная в видеоролике, не соответствует действительности, так как является частью сценария проводимого учения.

Просим жителей области сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию", - призвали в пресс-службе.

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