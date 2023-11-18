Онищенко предупредил об опасности синтетических вирусов и бактерий

В биолабораториях по всему миру ведется разработка биологического оружия на основе 40 известных вирусов и микробов

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В мультимедийном пресс-центре "Sputnik Казахстан" в ходе видеомоста Москва - Минск - Ереван - Бишкек - Астана - Ташкент академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что эпидемии КВИ, гриппа и ОРВИ в 2023 году не будет.





Опираясь на генетические маркеры тех субштаммов, которые прежде всего по коронавирусу циркулируют, - они не имеют тех признаков, которые давали бы нам основания считать, что произойдет резкий дрейф и инфекция станет очень вирулентной, то есть опасной и т.д.", - цитирует академика "Sputnik Казахстан".





По его словам, сейчас наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости по этим нозологиям.





Что касается вспышки кори в Казахстане, то, по словам Онищенко, не надо считать, что заразу завезли из-за границы. Он подчеркнул, что корь - вакциноуправляемая инфекция, поэтому необходимо обеспечить полный охват детей прививками. Для этого необходимо усилить пропаганду необходимости вакцинации, в первую очередь среди мамочек.





Геннадий Онищенко отметил, что в биолабораториях по всему миру ведется разработка биологического оружия на основе 40 известных вирусов и микробов. Среди которых сибирская язва, чума и натуральная оспа. Но появилась угроза и пострашнее.





Мы сегодня с вами научились после расшифровки генома человека создавать искусственные вирусы. Если говорить простым языком, мы можем на компьютере смоделировать нужные нам свойства вируса, сшить его из аминокислот, эту последовательность, и оживить его", - объясняет академик.





По его словам, прецеденты по созданию подобных синтетических бактерий уже были.





Ранее один из кандидатов в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил , что Соединенные Штаты Америки создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.





Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.





В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.



