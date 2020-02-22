Осадки и ветер ожидаются в Казахстане в выходные

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 22-24 февраля, передает Kazakhstan Today.

Смещающийся со Средней Азии очень активный циклон уже в субботу ожидается над центральными районами Казахстана, а днём и на востоке республики. С ним в выходные дни на юге и юго-востоке республики предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, туман, гололёд и сильный порывистый ветер. В центре и на востоке Казахстана южный циклон вызовет снегопады, в воскресенье местами сильные, метели, снежные заносы и сильный ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".

В тыл циклону смещается антициклон с районов Поволжья, который вызовет прекращения осадков и небольшое похолодание. Хотя температура воздуха и понизится, но по-прежнему она будет выше средних многолетних значений на 3-6 градусов.

По сообщению синоптиков, 22 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью местами гроза. Местами ожидаются туман, ветер юго-западный, 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Карагандинской области в субботу ожидаются днем осадки (преимущественно снег). Местами низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства