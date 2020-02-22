Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях РК

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областях передает Kazakhstan Today.

22 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. В Петропавловске ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%", - сообщают синоптики.

В Восточно-Казахстанской области в субботу днем ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (мокрый снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывы 15 метров в секунду. В Семее днем ожидаются осадки (мокрый снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области ночью 22 февраля на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер северо-западный, западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 95-100%. В Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 90-95%", - сказано в сообщении РГП "Казгидромет".

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