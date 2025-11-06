05.11.2025, 17:30 61181
Остались зимовать: алматинцам рассказали, как правильно подкармливать уток
Фото: depositphotos.com
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Медеуского района города Алматы рассказали, как правильно подкармливать оставшихся зимовать в мегаполисе уток, передает корреспондент агентства.
Чрезмерная и неправильная подкормка наносит вред. Хлеб и булочки не подходят для уток - они вызывают болезни и деформации крыльев. Помогать стоит только в сильные морозы и только зерном, овсом, кукурузой или специализированными кормами", - уточнили в акимате.
Отмечается, что каждую зиму вдоль рек и арыков Алматы можно увидеть крякв, спокойно плавающих среди льда.
Эти птицы прекрасно приспособились к жизни в холодных условиях. Кряквы обладают высокой морозоустойчивостью: температура их тела достигает 42-43°C, а плотное оперение, покрытое жиром из копчиковой железы, защищает от холода и воды. Жировая прослойка, накопленная с осени, служит естественным утеплителем", - добавили в пресс-службе.
06.11.2025, 10:41 1706
Где в Алматы запретили строить высотные дома
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Решением очередной XXXVI сессии маслихата города Алматы VIII созыва от 29 октября 2025 года №247 внесены изменения в Правила застройки территории города Алматы.
Параметры зданий, расположенных южнее Талгарского тракта, Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улица Саина, улица Жандосова, (от улицы Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж без учета пожарного выхода на кровлю площадью не более 10 квадратных метров для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли участка под зданиями, за исключением строительства объектов здравоохранения, образования, культуры и культовых, но не более 25 метров", - говорится в документе.
Сообщается, что в указанном квадрате не допускается строительство многоквартирных жилых домов и комплексов, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом, а также сегментация земельных участков с целевым назначением для сельхозиспользования, строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более. Крутизна склона, данные о рельефе и грунте земельного участка определяются геодезической сьемкой.
Отмечается, что вышеуказанные нормы не распространяются на перепланировку (переоборудование, перепрофилирование) реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилых домов всех типов и объектов предпринимательской деятельности, осуществляемых в пределах существующих параметров.
Проектирование и строительство осуществляется с учетом принципа сохранения исторически сложившейся городской среды и не допускается уплотняющая (точечная) застройка включая размещение объектов капитального строительства в сложившейся жилой застройке, создающих дополнительную нагрузку на существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом, и подземных паркингов с условием восстановления снесенных площадок", - уточняется в решении.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручилввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацеленна защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
05.11.2025, 14:33 69991
Рейсы на вылет и прибытие задерживаются в аэропорту Алматы Дополнено
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы задерживаются рейсы на вылет и прибытие, передает корреспондент агентства.
Информация о многочисленных задержках рейсов появилась на онлайн-табло аэропорта южной столицы. Среди рейсов на прибытие задерживаются самолеты из Новосибирска, Ташкента, Шымкента, Усть-Каменогорска, Дели, Атырау, Шарм-эль-шейха и других городов.
На отправление задерживаются рейсы в Новосибирск, Шымкент, Астану.
Редакция Kazakhstan Today обратилась за комментарием в пресс-центр аэропорта Алматы.
Отметим, что 5 ноября в Алматы идет снег, по прогнозам синоптиков, ожидаются туман и гололед, ветер до 7 метров в секунду.
Дополнено 05.11.2025, 15.25
В аэропорту Алматы позже пояснили, что часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время из-за сложных метеоусловий. Там также отметили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме – принимаются меры для минимизации задержек.
Рекомендуем пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта alaport.com. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать возможные изменения в расписании", - обратились к пассажирам в пресс-службе воздушной гавани.
05.11.2025, 13:55 75721
В Казахстане усилили правила безопасности мобильных банков: приложения будут защищать клиентов даже от их собственных ошибок
Фото: Depositphotos
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с 2023 года поэтапно вводит требования к информационной безопасности мобильных банков. В 2025 году появились новые, более жесткие правила - теперь приложения будут защищать пользователей даже в ситуациях, когда они сами могут не заметить опасность, сообщает Fingramota.kz.
Как рассказали в АРРФР, в 2025 году для усиления безопасности мобильных банков были введены следующие требования.
Повторная аутентификация на новом устройстве. Если пользователь входит в свой банк с нового телефона потребуется дополнительное подтверждение личности. Это исключает возможность входа злоумышленников под вашим логином с другого устройства.
Блокировка при включенном микрофоне. Если при использовании приложения включен микрофон (например, идет звонок),операции с деньгами будут временно заблокированы. Так мошенники не смогут управлять действиями клиента во время разговора.
Расширенный журнал безопасности. Теперь приложения обязаны хранить больше технических записей - например, сведения о попытках удаленного управления, нарушении целостности системы, подозрительных изменениях. Это поможет банкам и правоохранителям быстрее расследовать инциденты и вернуть украденные средства.
Из раннее введенных мер безопасности в АФМ отметили обязательное применение двухфакторной проверки личности. При входе нужно не только ввести пароль, но и подтвердить вход через SMS, push-уведомление или биометрию. Это повышает уровень защищенности клиента и позволяет исключить несанкционированный вход даже при утере устройства.
Также применяется биометрия через ЦОИД. При первичной регистрации или смене пароля банк обязан подтвердить личность клиента по биометрическим данным через Централизованный обменный идентификационный депозитарий- национальную систему, которая работает на базе Национальной платежной корпорации Нацбанка. Это исключает возможность входа мошенника с чужим лицом или данными.
Защита при взломе или удаленном управлении. Если приложение обнаружит, что на устройстве активированы программы удаленного доступа или взломана операционная система,работа банка будет автоматически заблокирована. Это не ошибка, а защита: при таких признаках мошенники часто управляют телефоном жертвы дистанционно.
Также Банки обязаны соблюдать стандарты безопасности при создании и обновлении приложений - чтобы злоумышленники не могли внедрить вредоносный код. Кроме того, теперь каждый банк должен иметь в собственной структуре подразделение, отвечающее за кибербезопасность и актуализацию всех требований регулятора.
Вместе с тем, во время финансовых операций теперь фиксируется местоположение клиента. Это помогает определить, если кто-то попытался провести операцию с чужого устройства в другом регионе или стране.
Все эти меры направлены на то, чтобы предотвратить мошенничество еще до того, как оно произойдет. Если раньше безопасность зависела только от внимательности клиента, то теперь в дело вступают и технологии - приложения способны сами "распознать" подозрительные ситуации и вовремя остановить операцию", - пояснили в АРРФР.
Напомним, действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
05.11.2025, 10:18 92261
Судью задержали пьяной за рулем: в суде Астаны прокомментировали информацию
Фото: Depositphotos
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде Астаны прокомментировали информацию о задержании судьи по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе отметили, что данный случай нарушения судейских обязанностей и закона не останется без надлежащей правовой оценки и соответствующих последствий.
Судьи Республики Казахстан обладают особым правовым статусом, обеспечивающим их независимость при осуществлении правосудия. Однако этот статус не освобождает их от ответственности за совершение правонарушений", - заявили в суде.
Отмечается, что материалы об административном правонарушении направлены Министерством внутренних дел в Генеральную прокуратуру, которая в соответствии с установленным порядком внесет представление в Высший судебный совет для рассмотрения вопроса о привлечении судьи к ответственности.
Вопросы дисциплинарной ответственности, а также кадрового отбора, назначения и освобождения судей от должности находятся в компетенции самостоятельного государственного органа - Высшего судебного совета Республики Казахстан. Все необходимые проверки проводятся компетентными органами в строгом соответствии с законодательством. Судебная система Республики Казахстан неизменно придерживается принципов законности, справедливости и равенства всех перед законом, независимо от должности и статуса", - подчеркнули в суде.
Как сообщалось ранее, в Астане сотрудники полиции остановили автомобиль Mazda-6, за рулем которого находилась судья межрайонного суда по гражданским делам. В ходе проверки установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также управляла транспортным средством с просроченным водительским удостоверением.
05.11.2025, 09:20 94651
За передачу мошенникам доступа к банковским счетам дропперам грозит до 7 лет тюрьмы
Фото: Depositphotos
Уральск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества.
Общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге", - сообщили в АФМ.
По данным агентства, в одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.
С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету. В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Казахстане зарегистрировали семь уголовных дел за дропперство.
05.11.2025, 09:07 95791
Ушел из жизни телеведущий Юрий Николаев
Телеведущий скончался в возрасте 76 лет
Москва. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет, сообщает РБК.
Юрий Николаев вел музыкальную программу "Утренняя почта" с 1974 года. Каждое воскресенье ведущий читал письма телезрителей, и по их заявкам транслировались различные музыкальные номера.
После "Утренней почты" в 1991 году ведущий взялся за "Утреннюю звезду" - передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.
Он также был ведущим шоу "Большая перемена" и "Танцы со звездами" на телеканале "Россия", вел на Первом канале шоу "Достояние Республики".
По данным телеграм-канала SHOT, Николаеву стало плохо 4 ноября, когда он находился дома: он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Как утверждает Starhit, телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц с температурой 39,5 и низкой сатурацией, у него была выявлена тяжелая форма пневмонии.
В ноябре 2024 года Николаев уже попадал реанимацию после обморока, тогда у него диагностировали отек легких. В 2007 году у Николаева выявили рак кишечника. Позднее был также диагностирован рак легких.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе (Молдавская ССР). В 1970 окончил ГИТИС по специальности "актер театра и кино". Сразу после выпуска служил в Московском драматическом театре имени Пушкина, который покинул в 1975-м.
Параллельно, с 1973 года, внештатно работал на телевидении. Уже в 1975 году стал штатным сотрудником отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. С тех пор и до 1991 года постоянно вел "Утреннюю почту", также был приглашен в "Голубой огонек", "Песню года ". Также недолгое время вел новостные программы.
В 1991 году создал телевизионную продюсерскую фирму "ЮНИКС" ("Юрий Николаев Студия"), которая и выпускала "Утреннюю звезду".
С марта 1995 года Николаев был одним из продюсеров программы "Угадай мелодию!", а с февраля 1996-го генеральным продюсером Московской телекомпании и худруком Московского телеканала. Последнюю должность он занимал в течение года.
Придумал и в 1996 году воплотил на экране первую национальную премию детского творчества "Призвание". В 1997 году вернулся в "Утреннюю почту" (впоследствии также делал перерыв и возвращался в 2008-2009 годах).
Николаев был удостоен звания Народного артиста России (1998). Он также был членом Союза журналистов и лауреатом премии этого объединения (1993).
04.11.2025, 16:39 143086
До 10 лет лишения свободы: МВД напомнило казахстанцам о наказании за похищение невест
Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан напомнило казахстанцам о наказании за похищение невест, сообщает Polisia.kz.
С 16 сентября текущего года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс - статья 125-1 "Принуждение к браку". Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения", - заявили в полиции.
Отмечается, что с момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и городе Шымкенте. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц.
Напомним, в Уголовном кодексе РК появились новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак", "Сталкинг" и "Дропперство".
04.11.2025, 09:09 162841
Снег, гололед, усиление ветра: МВД Казахстана обратилось к водителям
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на территории Казахстана ожидается ухудшение погодных условий: снег, гололед, усиление ветра и понижение видимости на дорогах. В связи с этим МВД обратилось к участникам дорожного движения.
Министерство внутренних дел призывает всех водителей быть предельно внимательными и заблаговременно подготовить транспорт: проверьте состояние шин, тормозной системы, уровень технических жидкостей и наличие необходимых зимних принадлежностей. Особое внимание просим водителей пассажирского транспорта и тех, кто выезжает на междугородние трассы - соблюдайте скоростной режим, дистанцию и правила маневрирования. Берегите себя и окружающих. Безопасность на дорогах начинается с каждого из нас", - отметил начальник управления комитета административной полиции МВД Айдын Оразбаев.
По данным Казгидромета, в ближайшие дни территория Казахстана будет находиться под влиянием Атлантического циклона, который вызовет осадки (преимущественно снег) и усиление ветра в большинстве регионов. По РК прогнозируются туманы, гололеды, в северной половине РК - низовые метели.
Лишь на западе республики будет погода без осадков.
В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются сильные осадки (переход дождя в снег), в северной половине РК в отдельных регионах - сильный снег.
Кроме того, прогнозируется резкое понижение температурного фона днем: на севере, в центре РК до -2-10 °C, на юге, юго-востоке до +2+7 °C.
Сегодня в Алматы ожидаются осадки, +5+7 °C днем с дальнейшим понижением температуры воздуха, в Астане - снег, -8-10 °C, в Шымкенте - осадки, усиление ветра, +3+5 °C.
