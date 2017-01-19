Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - Отдавший $20 тыс. за устройство дочерей в престижные вуз и школу госслужащий Актобе намерен восстановиться на работе, для чего подал иск в суд.

Алмат Ермагамбетова осенью 2016 года был уволен с поста заместителя главы управления здравоохранения Актюбинской области. Как сообщили в суде, на этой неделе поступило гражданское дело, в котором сообщается, что бывший сотрудник областного управления здравоохранения Ермагамбетов подал иск с требованием восстановиться на работе, передает Kazakhstan Today.

Ранее, будучи заместителем главы управления здравоохранения, Ермагамбетов рассказал полиции, что дал $20 000 знакомой, чтобы она устроила его дочерей в престижные учебные заведения. По его показаниям, знакомая предложила ему устроить старшую дочь в Назарбаев университет, а среднюю - в Назарбаевскую школу Актобе. По имеющимся данным, женщина говорила чиновнику, что знает директора НИШ, а проректор вуза - ее дядя, и что она сама в составе экзаменационной комиссии. Поэтому бывший госслужащий полностью доверился ей и отдал указанную сумму в присутствии своей жены. Расписку с нее чиновник не взял, так как доверял ей.

После этого Ермагамбетов стал потерпевшим по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По делу судят Ботагоз Биекенову.

После публикации в СМИ о попытке устроить дочерей с помощью денег действия чиновника раскритиковал аким области Бердыбек Сапарбаев. Дисциплинарный совет департамента по делам госслужбы порекомендовал уволить Ермагамбетова с должности заместителя начальника управления здравоохранения. До увольнения чиновник курировал вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретения медикаментов. В 2012 году Ермагамбетов стал членом партии "Нур Отан", пишет " Диапазон ".

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