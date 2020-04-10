Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Первые 50 тысяч казахстанских семей получили от фонда Birgemiz по 50 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

На Ваш счет поступило 50 000 тенге. #BizBirgemiz #МыВместе #Елбасы #Nur Otan". Подобные сообщения стали получать казахстанские семьи из числа наиболее нуждающихся социально уязвимых слоев населения.

Изначально средства фонда планировалось распределить среди 100 тысяч нуждающихся. Вместе с тем количество заявок из регионов значительно увеличилось, а обратившихся через онлайн-ресурсы партии Nur Otan за помощью удвоилось. Поэтому по поручению Елбасы в рамках инициированной главой государства акции Biz Birgemiz было принято решение на первом этапе оказать финансовую поддержку более 150 тыс. наиболее нуждающихся граждан.

По информации председателя общественного фонда Birgemiz Руслана Сакеева, на данный момент материальную помощь по 50 тысяч тенге получили уже более 50 тысяч человек.

"Средства на сумму 7,6 млрд тенге уже поступили на счета региональных фондов. Оттуда деньги перечисляются на банковские счета получателей. Это жители 23 крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. Среди них малообеспеченные и многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, воспитывающие ребенка инвалида семьи, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально-уязвимых слоев населения пенсионеры по возрасту, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла", - сообщил Руслан Сакеев.

При этом он пояснил, что при перечислении материальной помощи через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица комиссия взиматься не будет. Также проработан вопрос, чтобы средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

Сегодня наши семьи, воспитывающие особенных детей, начали получать помощь в размере 50 000 тенге от ОФ Birgemiz. Это стало возможным благодаря Елбасы и партии Нур-Отан. Благодарим вас за правильно выставленную социальную политику. За то, что никогда не оставляете без внимания ветеранов, детей с особыми потребностями и социально уязвимые слои населения. В сложное время не оставили без поддержки детей-инвалидов, перечислив на счет каждого 50 000 тенге", - написала на своей странице в Facebook председатель столичного объединения родителей детей с аутизмом "Орда" Салтанат Есмагамбетова.

Сегодня была приятно удивлена, мне пришла помощь от фонда #Birgemiz в размере 50 тысяч тенге на карточку. Хочу сказать спасибо Елбасы и партии Nur Otan за то, что в это непростое время не забыли про нас! Насколько я слышала помощь получают малообеспеченные многодетные семьи, инвалиды 1 группы, дети сироты и другие. Прошу всех горожан в период карантина соблюдать все меры осторожности, не выходить из дома без надобности, вместе мы пройдём все испытания #BizBirgemiz!", - написала в Instagram мама троих детей из Алматы Асель Омарова.

birgemiz2020.kz . В целом на счета общественного фонда Birgemiz поступило более 14 млрд тенге . За счет собранных средств по 50 тыс. тенге также получат более двух тысяч врачей городов Нур-Султан и Алматы, на которые приходятся около 70% случаев заражения. Подписан договор с правительственным оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 млн масок для наиболее уязвимых слоев населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам фонд создал официальный сайт

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