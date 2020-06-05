По каким направлениям запустят поезда с 10-11 июня

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о возобновлении курсирования некоторых пассажирских поездов на втором этапе возобновления железнодорожных пассажирских перевозок, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы компании, по согласованию с Комитетом транспорта МИИР РК возобновляется курсирование следующих пассажирских поездов:

1) № 19/20 Нур-Султан - Нурлы жол - Атырау отправлением со станции Нур-Султан - Нурлы жол с 11 июня, из Атырау с 12 июня;

2) № 29/30 Алматы-2 - Атырау отправлением со станции Алматы-2 с 11 июня, из Атырау с 13 июня;

3) № 47/48 Атырау - Нур-Султан - Нурлы жол отправлением из Атырау с 11 июня, со станции Нур-Султан - Нурлы жол с 13 июня;

4) № 95/96 Нур-Султан - Нурлы жол - Уральск отправлением со станции Нур-Султан - Нурлы жол с 10 июня, из Уральска с 11июня;

5) № 313/314 Атырау - Мангистау отправлением из Атырау с 10 июня, со станции Мангистау с 11 июня;

6) № 691/692 Актобе - Атырау отправлением из Актобе с 10 июня, из Атырау с 11 июня;

7) № 41/42 Атырау - Алматы-1 отправлением из Атырау с 11 июня, со станции Алматы-1 с 13 июня.

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).

Национальный перевозчик призывает своих пассажиров заранее планировать свои поездки, покупать проездные документы через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ, в железнодорожных кассах или посредством онлайн-покупки.

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