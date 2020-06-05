Возобновление автобусных и железнодорожных перевозок прокомментировали в МИИР РК

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали о возобновлении курсирования пассажирских поездов , передает Kazakhstan Today.

На первом этапе запуска возобновлено курсирование 54 пар пассажирских поездов . С 1 июня - 35 пар поездов, со 2 июня - 11 и с 3 июня - 8 пар поездов. Продажа проездных билетов открыта с 15 мая текущего года и по состоянию на 2 июня реализовано 490 тыс. билетов, перевезено 51,6 тыс. пассажиров.

Согласно второму этапу запуска пассажирских поездов, возобновление курсирования начнется с 10 июня 2020 года. Планируется запуск 39 пар поездов, из них 6 Тальго, 14 стандартные и 19 пригородные. Возобновление курсирования 21 пары международных транзитных поездов чужого формирования будет осуществляться согласно телеграммам от соседних железнодорожных администраций", - уточнили в пресс-службе МИИР РК.

При перевозке пассажиров обеспечены следующие меры санитарных требований: соблюдение требования государственного санитарного врача на транспорте; при посадке и высадке пассажиров обеспечение соблюдения безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра); контроль обязательного наличия и ношения пассажирами индивидуальных средств защиты (маски); информирование пассажиров о требованиях по ограничению движения пассажиров по громкоговорящей связи; проведение текущей влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; обеспечение проводников медицинскими масками; дезинфекция подвижного состава в пунктах формирования.

Акиматы были информированы о необходимости проведения работ по возобновлению с 1 июня текущего года регулярных автобусных перевозок внутриобластном (1379 маршрутов) и межобластном (313 маршрутов) сообщении, с учетом соблюдения санитарных норм. На сегодня внутриобластные маршруты возобновлены в 10 регионах, в остальных 4 регионах, кроме городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, планируется возобновить до 5 июня. Межобластные маршруты возобновлены в 3 регионах, в остальных 13 регионах (в Мангистауской области отсутствует маршрут) возобновление планируется до 5 июня текущего года", - уточнили в пресс-службе.

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