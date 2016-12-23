Победитель конкурса на лучшую эскиз-идею туристического символа Астаны получит 2 млн тенге

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Астане обявлен конкурс на на лучшую эскиз-идею проекта туристического символа города, сообщается на официальном сайте городского акимата.

Цель конкурса заключается в получении концептуальных, дизайнерских решений по туристическому символу Астаны, передает Kazakhstan Today.

"Символ, знак (бренд) должен отражать статус города, его туристическую привлекательность, достопримечательности, особенности ландшафта и историю. Цветовая гамма должна отражать цветовые и композиционные традиции декоративного искусства казахов. Также можно применить оригинальные семантические решения, графические элементы отражающих дух города, его сущность и "Астана" и уникальных слоганов. Туристический символ должен быть выполнен в духе современных, мировых тенденций дизайна и графического искусства", - уточнили организаторы конкурса (ГУ "Управление архитектуры и градостроительства города Астаны").

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Астана, улица Бейбітшілік, 11, 5 этаж, кабинет 539.

Конкурс проводится с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года. Время проведения выставки проектов, представленных на конкурсе - с 26 по 28 января 2017 года.

Проект туристического символа должен отвечать следующим условиям:

1. Отражение в туристическом символе образа Астаны, знаковых событий, международных мероприятий, проводимых в Астане таких, как Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017", Азиада, съезды лидеров мировых религий и других международных форумов.

2. Решение в представленной эскиз-идее задач, поставленных условиями конкурса.

В конкурсе могут участвовать все желающие. Проекты, предоставленные на конкурс, поступают в собственность организатора конкурса и могут быть опубликованы, отмечается в положении конкурса.

Победителю конкурса достанется 2 млн тенге, за второе место - 1 млн тенге, за третье - 500 тыс. тенге.

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