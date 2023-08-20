Чаще всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области

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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 18,5 тысячи казахстанцев носят имя Абай. Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области, там проживают свыше 2000 человек с данным именем, - Почти 18,5 тысячи казахстанцев носят имя Абай. Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области, там проживают свыше 2000 человек с данным именем, сообщает интересный факт в честь Дня Абая в Казахстане Бюро национальной статистики РК.





Также названных в честь великого поэта много в столице - 1930. Первую тройку замыкает Алматинская область, где проживает 1588 человек по имени Абай. Меньше всего тезок мыслителя в области Улытау - 194", - говорится в сообщении статведомства.





В родной области, где родился поэт (область Абай), - 238 человек.





Именем Абай названы 4297 детей до 17 лет. Среди взрослых в возрасте от 18 до 44 лет данное имя носят 8231 человек.





Также в честь Абая Кунанбаева в Казахстане названа 1441 улица и 99 школ, 4 колледжа и 1 театр, сообщает Министерство культуры и спорта РК.





Также в прошлом году указом президента была создана область Абай, административным центром которой стал город Семей. Кроме того, 1 город, 3 района и 28 населенных пунктов в Казахстане названы в честь поэта.





В Казахстане установлены более 30 памятников Абаю Кунанбайулы. Произведения монументального искусства, посвященные великому поэту, есть еще в 18 государствах мира. В частности, в городах Ташкенте, Москве и Бишкеке установлены памятники Абаю, а в Ренне, Пекине, Каире, Будапеште, Тегеране, Стамбуле, Нью-Дели, Женеве, Париже, Сараево, Тбилиси, Берлине, Сеуле, Харькове и Баку - его бюсты", - рассказал вице-министр культуры и спорта Арман Жудебаев.





Еще один интересный факт: книга "Слова назидания" Абая является лидером продаж в книжных магазинах Казахстана, сообщает " Хабар 24"





125 лет назад поэт-мыслитель записал последнее из своих философских размышлений, известных сегодня как "Слова назидания". Спустя даже век притчи и трактаты мыслителя не только не потеряли актуальности, сегодня книга слов назидания - самая продаваемая в стране", - говорится в информации телеканала.



