Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

Фото: Акимат Мангистауской области

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Актау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На Мангистауском атомно-энергетическом комбинате завершились ремонтные работы на третьем энергоблоке, подана электроэнергия для Мангистауской области, сообщает региональный акимат.





Энергоблок введен в работу 19 августа. Сотрудники МАЭКа приложили максимум усилий для скорейшего устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.





В ходе работ были отремонтированы контактные кольца и изоляционная втулка ротора генератора. По их итогам, специалистами были отмечены положительные результаты замеров изоляции и выполнена установка щеточно-контактного аппарата. После были проведены предпусковые операции. Работы велись круглосуточно.





По состоянию на 12.00, все ограничения по подаче электроэнергии сняты (включая нефтяной и промышленный сектор).





Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые сегодня были сняты





Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.





Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.