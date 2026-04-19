Караганда. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект "Об ответственном обращении с животными", который должен был стать символом цивилизационного рывка страны, на глазах превращается в инструмент легализованного убийства. Пока поправки о массовой "эвтаназии"*, одобренные мажилисом, готовятся к рассмотрению в сенате, юристы и ученые предупреждают: власть выбирает путь, который не решит проблему безопасности, но создаст идеальные условия для бюджетного мародерства и правового нигилизма, передает корреспондент агентства.





​В Караганде на базе хаба проекта "Жiгер" прошла пресс-конференция, посвященная критическому анализу новых поправок в законодательство. Доклады экспертов вскрыли пугающую правду: под предлогом заботы о безопасности граждан Казахстан пытаются вернуть в эпоху кровавых тендеров и неэффективных убийств. Ученые, юристы и аналитики представили доказательства того, что поправки, принятые мажилисом 8 апреля, - это не шаг вперед, а признание государственной некомпетентности.





Особый вес дискуссии придало участие экспертов, которые стояли у истоков действующего закона 2021 года. Юрист Ольга Ченцова, биолог Анастасия Перфилова и глава ассоциации INUCOBA Лилия Сарсенова были ключевыми разработчиками базовых норм гуманности в Казахстане. Опираясь на многолетний анализ мирового опыта и рекомендации ВОЗЖ (Всемирной организации здоровья животных), они годами выстраивали юридический фундамент, который сегодня пытаются демонтировать поправками об "эвтаназии".





​"Виновными назначили тех, кто не может за себя сказать"





​Встреча объединила на одной цифровой площадке ведущих экспертов из Астаны, Алматы и Вашингтона (США). Открыла обсуждение член общественного совета Карагандинской области Татьяна Савицкая.





​"Тема безопасности граждан и сохранение комфортной экосистемы обеспокоила нас намного раньше, чем было заявлено о принятии скандальных поправок. Когда их приняли, многих возмутило признание несостоятельности и неспособности исполнить действующий закон. За все это были назначены виновные, которые за себя сказать не могут. Мы решили честно рассказать о причинах того, почему на самом деле страдают наши дети. Здесь собрались ученые и практики, которые не меньше других обеспокоены безопасностью граждан и поиском конструктивных путей решения", - заявила модератор.





​Цифры против страха: доклад Олжаса Жараева





​Основной удар по позиции сторонников "эвтаназии" нанес Олжас Жараев, эксперт из Вашингтона( США) и кандидат PhD по государственной политике. Имея за плечами 10 лет работы в аналитических структурах администрации президента, Жараев деконструировал официальную статистику укусов.





​Главный тезис эксперта: почти 50% всех зафиксированных нападений совершают хозяйские собаки. При этом в категории тяжелых травм доля домашних и самовыгульных собак достигает 80%. Уничтожение бездомных животных, на которое так уповают депутаты, не решит проблему общественной безопасности даже наполовину. Жараев подчеркнул, что в докладах инициаторов поправок превалирует "риторика страха", предназначенная для эмоционального давления на общество, а не для системного решения проблемы. Возврат к массовым убийствам - это признание того, что государство не хочет или не может контролировать владельцев животных.





​Научный приговор: биологическая мина под законом





​Кандидат биологических наук, специалист-эколог Анастасия Перфилова подвела под обсуждение жесткий научный фундамент. По ее словам, "эвтаназия" - это биологический тупик. Массовое уничтожение собак лишь освобождает ресурсы (еду и территорию), что провоцирует взрывную рождаемость у оставшихся особей.





​Но самый страшный риск кроется в другом: новые поправки фактически позволяют отказаться от вакцинации отловленных животных. "Это прямая угроза биологической безопасности страны. Мы рискуем получить вспышки бешенства, с которым боролись годами", - предупреждает ученый.





​Юридический фронт: закон о "безответственности"





​Юристы, участвовавшие в создании действующего закона, прямо заявили: новые нормы легализуют право человека быть жестоким и безответственным.





​Ольга Ченцова, кандидат юридических наук: "Закон, который изначально назывался "Об ответственном обращении", этими поправками превращается в свою противоположность. Предлагаемые нормы позволяют владельцам легально и бесконтрольно избавляться от животных, просто сдавая их в пункты отлова. Это не решение проблемы, это поощрение безответственности на законодательном уровне".





​Лилия Сарсенова, президент ассоциации по защите животных INUCOBA, добавила, что без единой государственной базы учета животных любые бюджетные вливания - это "деньги в пустоту". Если мы не знаем, чья собака бегает по улице, мы не можем наказать владельца.





​Экономика смерти: куда уходят миллиарды?





​Руководитель центра "У Рыжего кота" и председатель общественного объединения "Дари Добро" Инна Радченко из Караганды обнажила коррупционную составляющую вопроса. По ее данным, действующий закон об ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) в регионах просто саботировался. Деньги выделялись, но стерилизация проводилась лишь на бумаге. Собак с бирками находили со щенками. Отсутствие прозрачного учета позволяло ветеринарным службам бесконечно списывать средства. Вместо того чтобы навести порядок в расходовании средств и наказать коррупционеров, чиновники предлагают упростить процедуру до убийства, которое еще сложнее контролировать.





​Дорожная карта и борьба с фейками





​Точку в дискуссии поставила координатор хаба проекта "Жiгер" Ольга Загородная. Она призвала СМИ и общество не поддаваться на манипуляции и готовиться к долгой борьбе за цивилизованные нормы.





​"То, что говорили сегодня о коррупции и о СМИ, - очень важные вопросы. Надо к ответственности призывать тех, кто действительно занимается фейками. Ведь на основе этих фейков потом принимаются решения - не просто незаконные, а антигуманные. Поэтому в нашей дорожной карте будут отдельные разделы по взаимодействию со СМИ и по борьбе с коррупцией. Мы приглашаем всех в нашу рабочую группу. Мы будем совместно продвигать задачи, которые стоят перед нами", - резюмировала Ольга Загородная.





​Пресс-конференция показала: экспертное сообщество выявило 17 критических ошибок в новом законопроекте. Участники уверены - безопасность детей не достигается кровью на улицах. Она достигается контролем над финансами, учетом животных и персональной ответственностью владельцев. В следующих материалах мы детально разберем каждую из этих уязвимых норм, которые могут превратить Казахстан в страну, где жестокость стала законом.





​А пока прилагаем полный список выявленных нарушений.





​Юридические и системные ошибки





​Легализация безответственности: норма, позволяющая владельцам безнаказанно сдавать животных в отлов, фактически уничтожает само понятие "ответственное обращение".





​Подмена понятий: закон об "ответственном обращении" превращается в закон о "регулировании численности путем уничтожения".





​Нарушение принципа гуманности: возврат к эвтаназии как к основному методу противоречит базовым принципам действующего закона.





​Отсутствие системы учета: законопроект не решает главную проблему - отсутствие единой обязательной базы регистрации (БИН/ИИН), без которой невозможно найти и наказать виновного владельца.





​Купирование полномочий общественности: ограничение доступа общественных инспекторов и зоозащитников к контролю за пунктами отлова.





​Закрытость разработки: поправки готовились без должного участия профильных экспертов и научного сообщества.





​Биологические и эпидемиологические ошибки





​Игнорирование "закона вакуума": научно доказано, что изъятие (убийство) части популяции приводит к резкому всплеску рождаемости у оставшихся особей.





​Риск вспышек бешенства: фактическая отмена обязательной вакцинации отловленных особей лишает страну "иммунного барьера", который создавали привитые и выпущенные животные.





​Снижение безопасности: на место социализированных и стерилизованных собак приходят дикие, мигрирующие из пригородов особи, что повышает риск укусов.





​Неэффективность сроков содержания: слишком короткие сроки содержания в отловах не дают шанса владельцам найти потерявшихся питомцев.





​Аналитические и экономические ошибки





​Манипуляция статистикой: использование общих цифр по укусам без разделения на "хозяйских" и "бездомных" собак.





​Коррупционные лазейки: процедура эвтаназии и утилизации гораздо сложнее поддается прозрачному контролю, чем программа стерилизации с видеофиксацией.





​Неэффективное расходование бюджета: средства направляются на борьбу со следствием (убийство), а не на причину (бесконтрольное разведение).





​Саботаж исполнения: признание закона "неэффективным" при том, что во многих регионах он был исполнен лишь на 10-15%.





​Имиджевые и социальные риски





​Репутационный ущерб: Казахстан идет вразрез с рекомендациями Всемирной организации здоровья животных (WOAH), исключившей эвтаназию из методов контроля в 2023 году.





​Социальное напряжение: поправки игнорируют мнение большой части общества, выступающей за цивилизованные методы.





​Отсутствие работы с причинами: в поправках нет жестких норм по контролю за разведением и штрафов за самовыгул.





​Этот список станет основой для дорожной карты, о которой говорила Ольга Загородная, чтобы предложить правительству реальные механизмы исправления ситуации.





​* Эвтаназия - это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий. В контексте обращения с животными данный термин используется инициаторами законопроекта как подмена понятий, маскирующая массовое уничтожение (убийство) здоровых особей.





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today