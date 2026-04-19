Последний барьер: экспертное сообщество Казахстана пытается остановить "закон о смерти"
Караганда. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект "Об ответственном обращении с животными", который должен был стать символом цивилизационного рывка страны, на глазах превращается в инструмент легализованного убийства. Пока поправки о массовой "эвтаназии"*, одобренные мажилисом, готовятся к рассмотрению в сенате, юристы и ученые предупреждают: власть выбирает путь, который не решит проблему безопасности, но создаст идеальные условия для бюджетного мародерства и правового нигилизма, передает корреспондент агентства.
В Караганде на базе хаба проекта "Жiгер" прошла пресс-конференция, посвященная критическому анализу новых поправок в законодательство. Доклады экспертов вскрыли пугающую правду: под предлогом заботы о безопасности граждан Казахстан пытаются вернуть в эпоху кровавых тендеров и неэффективных убийств. Ученые, юристы и аналитики представили доказательства того, что поправки, принятые мажилисом 8 апреля, - это не шаг вперед, а признание государственной некомпетентности.
Особый вес дискуссии придало участие экспертов, которые стояли у истоков действующего закона 2021 года. Юрист Ольга Ченцова, биолог Анастасия Перфилова и глава ассоциации INUCOBA Лилия Сарсенова были ключевыми разработчиками базовых норм гуманности в Казахстане. Опираясь на многолетний анализ мирового опыта и рекомендации ВОЗЖ (Всемирной организации здоровья животных), они годами выстраивали юридический фундамент, который сегодня пытаются демонтировать поправками об "эвтаназии".
"Виновными назначили тех, кто не может за себя сказать"
Встреча объединила на одной цифровой площадке ведущих экспертов из Астаны, Алматы и Вашингтона (США). Открыла обсуждение член общественного совета Карагандинской области Татьяна Савицкая.
"Тема безопасности граждан и сохранение комфортной экосистемы обеспокоила нас намного раньше, чем было заявлено о принятии скандальных поправок. Когда их приняли, многих возмутило признание несостоятельности и неспособности исполнить действующий закон. За все это были назначены виновные, которые за себя сказать не могут. Мы решили честно рассказать о причинах того, почему на самом деле страдают наши дети. Здесь собрались ученые и практики, которые не меньше других обеспокоены безопасностью граждан и поиском конструктивных путей решения", - заявила модератор.
Цифры против страха: доклад Олжаса Жараева
Основной удар по позиции сторонников "эвтаназии" нанес Олжас Жараев, эксперт из Вашингтона( США) и кандидат PhD по государственной политике. Имея за плечами 10 лет работы в аналитических структурах администрации президента, Жараев деконструировал официальную статистику укусов.
Главный тезис эксперта: почти 50% всех зафиксированных нападений совершают хозяйские собаки. При этом в категории тяжелых травм доля домашних и самовыгульных собак достигает 80%. Уничтожение бездомных животных, на которое так уповают депутаты, не решит проблему общественной безопасности даже наполовину. Жараев подчеркнул, что в докладах инициаторов поправок превалирует "риторика страха", предназначенная для эмоционального давления на общество, а не для системного решения проблемы. Возврат к массовым убийствам - это признание того, что государство не хочет или не может контролировать владельцев животных.
Научный приговор: биологическая мина под законом
Кандидат биологических наук, специалист-эколог Анастасия Перфилова подвела под обсуждение жесткий научный фундамент. По ее словам, "эвтаназия" - это биологический тупик. Массовое уничтожение собак лишь освобождает ресурсы (еду и территорию), что провоцирует взрывную рождаемость у оставшихся особей.
Но самый страшный риск кроется в другом: новые поправки фактически позволяют отказаться от вакцинации отловленных животных. "Это прямая угроза биологической безопасности страны. Мы рискуем получить вспышки бешенства, с которым боролись годами", - предупреждает ученый.
Юридический фронт: закон о "безответственности"
Юристы, участвовавшие в создании действующего закона, прямо заявили: новые нормы легализуют право человека быть жестоким и безответственным.
Ольга Ченцова, кандидат юридических наук: "Закон, который изначально назывался "Об ответственном обращении", этими поправками превращается в свою противоположность. Предлагаемые нормы позволяют владельцам легально и бесконтрольно избавляться от животных, просто сдавая их в пункты отлова. Это не решение проблемы, это поощрение безответственности на законодательном уровне".
Лилия Сарсенова, президент ассоциации по защите животных INUCOBA, добавила, что без единой государственной базы учета животных любые бюджетные вливания - это "деньги в пустоту". Если мы не знаем, чья собака бегает по улице, мы не можем наказать владельца.
Экономика смерти: куда уходят миллиарды?
Руководитель центра "У Рыжего кота" и председатель общественного объединения "Дари Добро" Инна Радченко из Караганды обнажила коррупционную составляющую вопроса. По ее данным, действующий закон об ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) в регионах просто саботировался. Деньги выделялись, но стерилизация проводилась лишь на бумаге. Собак с бирками находили со щенками. Отсутствие прозрачного учета позволяло ветеринарным службам бесконечно списывать средства. Вместо того чтобы навести порядок в расходовании средств и наказать коррупционеров, чиновники предлагают упростить процедуру до убийства, которое еще сложнее контролировать.
Дорожная карта и борьба с фейками
Точку в дискуссии поставила координатор хаба проекта "Жiгер" Ольга Загородная. Она призвала СМИ и общество не поддаваться на манипуляции и готовиться к долгой борьбе за цивилизованные нормы.
"То, что говорили сегодня о коррупции и о СМИ, - очень важные вопросы. Надо к ответственности призывать тех, кто действительно занимается фейками. Ведь на основе этих фейков потом принимаются решения - не просто незаконные, а антигуманные. Поэтому в нашей дорожной карте будут отдельные разделы по взаимодействию со СМИ и по борьбе с коррупцией. Мы приглашаем всех в нашу рабочую группу. Мы будем совместно продвигать задачи, которые стоят перед нами", - резюмировала Ольга Загородная.
Пресс-конференция показала: экспертное сообщество выявило 17 критических ошибок в новом законопроекте. Участники уверены - безопасность детей не достигается кровью на улицах. Она достигается контролем над финансами, учетом животных и персональной ответственностью владельцев. В следующих материалах мы детально разберем каждую из этих уязвимых норм, которые могут превратить Казахстан в страну, где жестокость стала законом.
А пока прилагаем полный список выявленных нарушений.
Юридические и системные ошибки
Легализация безответственности: норма, позволяющая владельцам безнаказанно сдавать животных в отлов, фактически уничтожает само понятие "ответственное обращение".
Подмена понятий: закон об "ответственном обращении" превращается в закон о "регулировании численности путем уничтожения".
Нарушение принципа гуманности: возврат к эвтаназии как к основному методу противоречит базовым принципам действующего закона.
Отсутствие системы учета: законопроект не решает главную проблему - отсутствие единой обязательной базы регистрации (БИН/ИИН), без которой невозможно найти и наказать виновного владельца.
Купирование полномочий общественности: ограничение доступа общественных инспекторов и зоозащитников к контролю за пунктами отлова.
Закрытость разработки: поправки готовились без должного участия профильных экспертов и научного сообщества.
Биологические и эпидемиологические ошибки
Игнорирование "закона вакуума": научно доказано, что изъятие (убийство) части популяции приводит к резкому всплеску рождаемости у оставшихся особей.
Риск вспышек бешенства: фактическая отмена обязательной вакцинации отловленных особей лишает страну "иммунного барьера", который создавали привитые и выпущенные животные.
Снижение безопасности: на место социализированных и стерилизованных собак приходят дикие, мигрирующие из пригородов особи, что повышает риск укусов.
Неэффективность сроков содержания: слишком короткие сроки содержания в отловах не дают шанса владельцам найти потерявшихся питомцев.
Аналитические и экономические ошибки
Манипуляция статистикой: использование общих цифр по укусам без разделения на "хозяйских" и "бездомных" собак.
Коррупционные лазейки: процедура эвтаназии и утилизации гораздо сложнее поддается прозрачному контролю, чем программа стерилизации с видеофиксацией.
Неэффективное расходование бюджета: средства направляются на борьбу со следствием (убийство), а не на причину (бесконтрольное разведение).
Саботаж исполнения: признание закона "неэффективным" при том, что во многих регионах он был исполнен лишь на 10-15%.
Имиджевые и социальные риски
Репутационный ущерб: Казахстан идет вразрез с рекомендациями Всемирной организации здоровья животных (WOAH), исключившей эвтаназию из методов контроля в 2023 году.
Социальное напряжение: поправки игнорируют мнение большой части общества, выступающей за цивилизованные методы.
Отсутствие работы с причинами: в поправках нет жестких норм по контролю за разведением и штрафов за самовыгул.
Этот список станет основой для дорожной карты, о которой говорила Ольга Загородная, чтобы предложить правительству реальные механизмы исправления ситуации.
* Эвтаназия - это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий. В контексте обращения с животными данный термин используется инициаторами законопроекта как подмена понятий, маскирующая массовое уничтожение (убийство) здоровых особей.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
15.04.2026, 18:05 48531
Жестокие меры не решают проблем - эксперты о законопроекте об "эвтаназии" бродячих животных
В Казахстанском пресс-клубе состоялась пресс-конференция, в ходе которой эксперты прокомментировали одобренный мажилисом резонансный законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает так называемую "эвтаназию"* бездомных собак.
Жестокие меры, которые предлагаются депутатами, не решают проблем численности бездомных собак, об этом свидетельствует статистика роста количества бродячих собак и выделяемых средств из бюджета в течение многих десятилетий до принятия Закона РК "Об ответственном обращении с животными", - заявила руководитель ОЮЛ "Ассоциация по защите животных INUCOBO", юрист, член рабочей группы по разработке закона РК "Об ответственном обращении с животными" Лилия Сарсенова.
По ее словам, в действующем законе РК уже предусмотрено отражение нападений на человека или его животных, предусмотрена "эвтаназия". (Причины: агрессия, бешенство и болезни. - Прим. ред.)
Меры, которые решат проблему численности бродячих собак, оговорены в рекомендации Всемирной организации здоровья животных, которая исключает "эвтаназию" как метод сокращения численности бродячих собак и называет этот метод неэффективным. Только комплекс мер, который включает учет животных, идентификацию, кастрацию бездомных и домашних животных, не подлежащих разведению, как источник появления бродячих собак за счет выброса и самовыгула животных; контроль разведения и оборота животных может решить проблему", - подчеркнула она.
Как сообщила Лилия Сарсенова, представители Фонда Бриджит Бардо встречались с местными властями некоторых городов, обучали кастрации, мониторингу животных и объясняли, как вакцинированные от бешенства и кастрированные животные создают барьер распространению бешенства и защищают территорию от новых мигрирующих животных.
Именно комплексное решение вопроса требует затрат вначале, но в разрезе 5 лет стремится к нулю. Программа ОСВВ является временной мерой и должна дать результаты только через 5 лет, так как в первые годы наблюдается отсутствие приплода, и только по истечении 5 лет можно увидеть сокращение численности животных", - добавил юрист.
В свою очередь руководитель фонда KARE, эксперт по системным решениям в сфере обращения с животными Юлия Коваленĸо в ходе пресс-конференции привела данные по отлову бездомных животных в рамках закона "Об ответственном обращении с животными", принятого в 2021 году.
В 2024 году: 268 434 отловлено, 228 954 уничтожено - 85,3%. В 2025 году: 276 282 отловлено, 234 000 уничтожено - 84,8%", - сообщила она.
По ее словам, закон предусматривает комплексную систему: учет, регистрацию, вакцинацию, стерилизацию и контроль владельцев.
Ключевой механизм - ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). Однако фактически он не реализован. В 2022 году по стране было стерилизовано 58 собак при более чем 80 тысячах уничтоженных. В 2023 году охват составлял около 30,7%. В 2025 году - 12,6%. При необходимом уровне не менее 70% система не достигает минимально эффективного порога. ОСВВ работает только как часть системы. Но на практике система не выстроена. Отсутствует полноценный учет животных. Не обеспечена обязательная регистрация. Нет контроля владельцев. Не работает профилактика появления новых животных", - пояснила специалист.
По ее мнению, в результате проблема воспроизводится быстрее, чем на нее воздействуют.
На практике применяется один инструмент - массовое уничтожение. Около 90% отловленных животных ликвидируются. При этом данные о неэффективности этого подхода не становятся основанием для пересмотра. Фактически происходит подмена: оценивается не результат - снижение рисков для населения, а процесс - количество уничтоженных животных. Формируется система отчетности вместо системы решения", - сообщила Юлия Коваленко.
По ее словам, сложившаяся ситуация требует не корректировки законодательства, а комплексной оценки его исполнения.
Необходимо проведение аудита реализации закона, включая: эффективность распределения и использования бюджетных средств; соотношение затрат и достигнутого результата; приоритеты финансирования между профилактикой и уничтожением; фактическое исполнение норм на региональном уровне. Отдельной оценки требует управленческая практика на местах", - добавила она.
Общественный деятель, экс-уполномоченный по правам ребенка РК Аружан Саин также считает, что "модель ОСВВ была просаботирована".
Более того, не известно никаких объективных и достоверных результатов его внедрения, реализации. Депутаты утверждают, что закон "Об ответственном обращении с животными", принятый в 2021 году, показал плохие результаты. Что отлов-чипирование-вакцинация-стерилизация себя не оправдал, и поэтому вы рьяно взялись все менять в сторону убийства животных. Парламент может принять любые законы, только многие из них не работают! Не исполняются! Применяются как попало и как выгодно или невыгодно тем, кто их исполняет!" - заявила она.
При этом, отметила Аружан Саин, нет доказательств, что 100% из всех отловленных животных были привиты, чипированы и стерилизованы.
Не было применено никаких механизмов общественного контроля со стороны мажилиса, маслихатов, общественных советов. Отсутствуют данные о каких-либо проверках прокуратур и ДВГА, Антикора. Нет результатов аудиторских проверок. А перед такими страшными изменениями депутатам стоило как минимум убедиться, что принятый парламентом ранее закон исполняется как должно на 100%", - добавила общественный деятель.
Она также выразила надежду, что сенаторы вернут законопроект в мажилис. Кроме того, по мнению Аружан Саин, к работе над законом должны быть привлечены эксперты, зоозащитники и юристы.
На сегодняшний момент я вижу, что экспертное сообщество не привлекалось парламентом, не было представлено реальной картины ситуации в стране по ранее принятому закону, как не было мониторинга и контроля. То есть нет конструктивного и внимательного диалога. Большая часть депутатов, скорее всего, голосовали, доверившись инициаторам проекта. Никто не ожидал такой реакции народа, и как бы ни утверждали отдельные депутаты, что возмущаются всего 10%, а остальные поддерживают их закон, это не соответствует действительности - нет никаких исследований и замеров общественного мнения, на основании которых можно так уверенно заявлять. Зато есть петиции и отдельные сборы голосов, где люди, наоборот, против уничтожения животных", - отметила общественный деятель.
Однако, подчеркнула она, появилось немало провокаторов, которые, воспользовавшись этой ситуацией, начали вбрасывать фейки, искажать факты, противопоставлять народ властям и, более того, противопоставлять людей друг другу.
Включились какие-то деструктивные силы, это видно даже по соцсетям, где явные боты с ноу-нейм аккаунтов подогревают разлад. То есть на ровном месте создана ситуация, провоцирующая рост напряжения в обществе. Этого можно было избежать, если бы подход к закону был бы демократическим, открытым для обсуждения с обществом. У нас у большинства людей живут домашние питомцы, и подавляющее большинство считает их членами семьи. Большое количество людей так или иначе помогают бездомным животным и приютам. Не было диалога с экспертами, которые представляют зоозащитные организации. На стадии обсуждения всплыли бы и все вопросы по саботажу ранее принятого закона, уже отработали бы инструменты общественного и государственного контроля " - заявила Аружан Саин.
Тогда, по ее мнению, "закон был бы другим, с учетом безопасности людей, животных, ответственности граждан и госорганов, соответствовал бы принципам гуманизма, а главное - рабочим".
Я думаю, что есть и интересы, связанные с освоением бюджетов на бездомных и других животных, что сейчас бесконтрольно, и именно в этом кроется основная проблема и желание настоять на законе в том виде, в котором он сейчас проголосован в парламенте. Однако сейчас, когда наступили такие последствия в виде нарастающей дискуссии и с явным использованием ситуации в деструктивных целях, следует остановиться. Выяснить реальную картину, в том числе по статистике, дождаться результатов проверок, как работал предыдущий закон в реальности, как и кем осваивались бюджеты, и только потом приступать к каким-либо действиям", - добавила она.
Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.
Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Напомним, мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
* Эвтаназия- это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.
13.04.2026, 19:11 66406
Социальная деградация: жестокие убийства, изнасилования и издевательство над животными
За последние недели в Казахстане произошло несколько резонансных преступлений - от случаев насилия в отношении несовершеннолетних до громких задержаний и уголовных расследований, за которыми следило общество. Эти события вызвали широкий резонанс и вновь актуализировали вопросы о состоянии правопорядка и эффективности системы правосудия. На фоне происходящего в обществе усиливаются дискуссии о необходимости ужесточения наказаний за особо жестокие преступления.
Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Среди резонансных происшествий последних недель - ряд убийств, вызвавших широкий общественный отклик.
В частности, в конце марта в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину. По данным департамента полиции Астаны, убийство произошло в результате словесного конфликта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Задержан 20-летний подозреваемый.
Также суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области. Главный обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам, которые являются несовершеннолетними, назначили по 9 лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.
Между тем в Павлодаре студентку осудили за убийство новорожденного. Сообщалось, что 19-летняя девушка родила девочку в ванной комнате студенческого общежития, после чего задушила младенца полотенцем. Приговором суда ей назначено два года ограничения свободы.
Тем временем суд области Абай вынес приговор по делу об убийстве в учреждении уголовно-исполнительной системы. Осужденный признан виновным и приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.
27 марта появилась новость о страшной находке в одной из квартир в Караганде. Там нашли мертвыми 38-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Было возбуждено уголовное дело. Позже в департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что разыскиваемый подозреваемый в двойном убийстве был найден мертвым. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.
Также в Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде Актобе - Алматы. Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт. В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте. Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы.
31 марта жителя Павлодарской области приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство супруги, совершенное из корыстных побуждений. По данным суда, мужчина инсценировал несчастный случай на воде, чтобы после смерти жены завладеть принадлежавшим ей коммерческим предприятием стоимостью более 125 млн тенге. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Также в Туркестанской области подсудимые получили 20 и 15 лет по делу об убийстве на автомойке. В Акмолинской области подсудимый получил 22 года лишения свободы по делу об убийстве женщины, которое произошло 24 года назад.
В начале апреля стало известно, что в поселке Жайрем области Улытау убита 42-летняя женщина, у которой остались четверо детей. По подозрению в преступлении задержан ее 33-летний сожитель.
Между тем специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор жителю города по факту убийства двух женщин на глазах у ребенка. Подсудимый признан виновным по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 99, а также по пункту 8 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК. В соответствии с частью 4 статьи 58 УК РК ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Также в Сети появилась информация о том, что неизвестные открыли огонь, ранили в спину молодого человека и скрылись с места происшествия. Пострадавший доставлен в районную больницу и находится в реанимации. Позже двух подозреваемых в покушении на убийство задержали в Восточно-Казахстанской области.
Среди резонансных происшествий последних недель также зафиксированы случаи сексуального насилия в отношении женщин и несовершеннолетних.
В частности, в Алматы насильника девочки-подростка, который является носителем ВИЧ-инфекции, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила правозащитница Ляззат Ракишева.
Тем временем в Кыргызстане осудили казахстанку за торговлю детьми и развратные действия над ними. По данным следствия, развратные действия над детьми были выражены аморальными и культовыми обрядами с фотографированием и рассылкой за рубеж.
Между тем уроженка Западно-Казахстанской области, ныне проживающая за границей, опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала о групповом изнасиловании, произошедшем около тридцати лет назад в одном из сел области. По словам женщины, ей на тот момент было 17-18 лет. Преступление совершили четверо мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также недавно в Алматинской области двух подозреваемых задержали после заявления 15-летней школьницы о принуждении к интимной близости. Полицией установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС.
Кроме того, жителя города Шымкента обвинили в неоднократном изнасиловании двух мальчиков. В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по заявлению жительницы города о насильственных действиях в отношении ее несовершеннолетнего сына зарегистрировано уголовное дело.
В числе резонансных инцидентов последних недель - случаи уличных драк и проявления хулиганства, получившие широкий общественный отклик.
В середине марта стало известно, что в Каскелене нетрезвый работник общественной бани напал на 13-летнего подростка за отказ купить ему в баре еду. Возбуждено уголовное дело. Между тем в Шымкенте старшеклассник нанес побои ученику пятого класса. Возбуждено уголовное дело.
Стоит отметить, что иногда конфликты заканчиваются трагедией. К примеру, в городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки. Было возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Тем временем в Усть-Каменогорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского. Он получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное.
В начале апреля жителю Туркестанской области увеличили срок лишения свободы с пяти до шести лет по делу об истязании собственного отца. Совершенное подсудимым преступление отнесли к числу тяжких и общественно опасных деяний.
Тем временем в Костанае группа пьяных агрессивно настроенных граждан избила сотрудника полиции. По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело. В ДП подчеркнули, что посягательство на сотрудника полиции - это прямое нарушение закона.
Между тем в Атырауской области ужесточен приговор казахстанцам по делу о жестоком нападении на сотрудника полиции. Судом преступникам назначено наказание в виде ограничения свободы, но по внесенному кассационному протесту решение было пересмотрено и мера наказания осужденным изменена на реальное лишение свободы.
Еще одной из самых обсуждаемых тем стали бытовые конфликты. К примеру, в апреле сообщалось, что житель области Жетысу жестоко избил соседку лопатой. По информации, появившейся в соцсетях, инцидент произошел 3 марта, когда женщина, придя с работы на обеденный перерыв, подверглась нападению. Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытую рану головы, перелом левой кисти, рваные раны пальцев, а также ушиб грудной клетки и мягких тканей спины. В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование, идут следственные действия. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе.
Также в Костанае конфликт перерос в поножовщину. По информации суда, инцидент произошел еще в декабре 2025 года на территории садоводческого кооператива "Горняк" во время распития спиртных напитков. Тогда между потерпевшим и подсудимым возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес несколько ножевых ранений своему визави в область шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице. Приговором суда подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы.
Тем временем в Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку. Между девушками возник конфликт, в ходе которого они разбили стеклянные панели остановочного павильона и повредили его конструкцию. Все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
Позже появилась информация о том, что в Кокшетау госпитализировали девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после конфликта с супругом. В полиции заявили, что в отношении супруга за противоправные действия в быту возбуждено административное производство.
Недавно в Астане на 15 суток арестовали 31-летнего мужчину, который разгуливал по подъезду с топором в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, он находился в квартире знакомого, где проводились ремонтные работы. После совместного распития алкоголя допустил агрессивное поведение, взяв в руки строительный инструмент.
Также фиксируются случаи жестокого обращения с животными, которые вызывают заметный общественный отклик. Подобные эпизоды вызывают общественный резонанс и становятся предметом проверок со стороны уполномоченных органов. По выявленным фактам принимаются меры в рамках действующего законодательства.
К примеру, в Атырау на 39-летнюю женщину завели уголовное дело за жестокое обращение с собакой. В полиции также добавили, что животное изъято, ему оказана необходимая ветеринарная помощь. Все обстоятельства устанавливаются. Еще один резонансный случай произошел в Семее. В биологическом центре для детей несколько взрослых посетителей и их дети демонстративно бросали камни в клетку, где находились львы. Издевательство над дикими животными вызвало волну возмущения в Сети. Позже в департаменте полиции области Абай сообщили о привлечении к ответственности правонарушителей. Ими оказались мужчины 36 и 29 лет. Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке.
Отдельное внимание в последние недели привлекли и правонарушения, связанные с наркотиками. В частности, в конце марта сообщалось, что в Казахстане была разоблачена транснациональная наркосеть. В 11 регионах страны задержаны 40 граждан Республики Казахстан. В ходе операции изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия. Недавно стало известно, что в Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы. Задержаны двое подозреваемых.
Кроме того, с 30 марта по 3 апреля в Казахстане прошел первый этап операции "Дәрмек", направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ. По итогам мероприятия возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта.
Еще одной обсуждаемой новостью стало объявление в розыск блогера Ильяра Ювашева - известного под псевдонимом andersonchik1. По данным АФМ, он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино.
В последние недели также фиксируются преступления, связанные с деятельностью организованных преступных групп и фактами вымогательства. Подобные эпизоды усиливают обеспокоенность в обществе.
К примеру, в конце марта сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области пресечена серия вымогательств среди учащихся одного из колледжей региона. В преступной деятельности подозревается 17-летний житель района. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге. По фактам возбуждены досудебные расследования.
Также в начале апреля стало известно о ликвидации двух групп вымогателей в Актюбинской области. По информации МВД, в Хромтау лица из числа местного криминалитета путем угроз и насилия вымогали деньги у шахтеров. При этом запуганные жертвы злоумышленников не обращались в правоохранительные органы. Кроме того, еще одна группа вымогателей, ориентированных на увеселительные заведения, действовала в Актобе. По всем фактам заведены уголовные дела.
Отдельный блок правонарушений связан с хищениями. К примеру в конце марта стало известно, что АФМ расследует факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау. Сообщается, что "руководитель отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров".
Тем временем в Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе. 26 марта четыре должностных лица (два экс-руководителя ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер) признаны подозреваемыми и взяты под стражу. Также недавно стало известно, что подозреваемого в хищении 4 млрд тенге экстрадировали из Грузии в Казахстан. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
В апреле сообщалось о раскрытии схемы хищения бюджетных средств в городской поликлинике Астаны. В ходе проверки установлено, что бывший руководящий состав медицинского учреждения на протяжении длительного времени занимался выводом бюджетных средств, выделенных на лечение граждан. По данному факту органами прокуратуры начато досудебное расследование по статье УК РК "Хищение в особо крупном размере".
Также в Костанае суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в аграрной сфере: 30 человек признаны виновными в незаконном получении субсидий на сумму свыше 2,5 млрд тенге. В Актобе вынесли приговор экс-главе авиаремонтного завода по факту хищения бюджетных средств. Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Кроме того, отдельную категорию составляют случаи мошенничества, связанные с обманом граждан в различных сферах.
В начале апреля в Костанае рассмотрено резонансное уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В результате преступных действий пострадали 28 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 123 миллиона тенге. По итогам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в строительных компаниях сроком на 5 лет.
Также в Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при привлечении средств дольщиков. По данным следствия, без разрешительных документов он привлек более 162 млн тенге от граждан, обещая участие в строительстве жилого комплекса.
Между тем в Актау суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве с социальными выплатами для беременных женщин. Бухгалтер подозревалась в организации схемы фиктивного трудоустройства через подставные ИП, что позволило незаконно получить 146 млн тенге пособий. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Отдельной проблемой в Казахстане остаются финансовые пирамиды, деятельность которых периодически выявляется в различных регионах страны. В частности, в середине апреля стало известно, что около 80 человек вложили более 110 млн тенге в финпирамиду в Алматы. По данным АФМ, проект функционировал через интернет-ресурс и мессенджеры, где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу. Сообщается, что подозреваемая находится под стражей. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.
Также в числе выявляемых правонарушений остаются факты взяточничества. К примеру, в Астане бывший заместитель главы спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и получении водительских прав. Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.
Между тем пятеро сотрудников спецЦОНов в Алматы получили сроки лишения свободы за незаконную регистрацию грузовиков с искажением года выпуска. Ущерб государству полностью возмещен.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
Социальная деградация — это процесс примитивизации общества, сопровождающийся снижением культурного уровня, упадком моральных норм, социальной дезадаптацией и разрушением институтов. Проявляется в росте жестокости, безразличия, криминализации и утрате общечеловеческих ценностей.
09.04.2026, 19:40 108581
Против, чтобы на мои налоги умерщвляли животных - казахстанцы раскритиковали законопроект об "эвтаназии" собак
Недавно мажилис одобрил резонансный законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность "эвтаназии"*. Нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер.
По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
Я против чтобы на мои деньги в налоге умерщвляли животных", - подчеркнула povernikova73567.
Сегодня наблюдала бездомную собаку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, дождавшись зеленого светофора. И вот таких они собираются убивать?" - пишет пользователь chihua_sofi.
Вы на детей сначала посмотрите какие они изверги по отношению к животным, а потом делайте выводы и принимайте законы. Это надо животных защищать от детей", - заявила validaiskandarova.
Проблема в том, что хозяева не стерилизуют своих животных, щенков выкидывают на улицу. Где тех травят. У нас в городе так уже давно делают, но собак бездомных меньше не становится. Лучше бы эти деньги пустили на бесплатную стерилизацию и проблема постепенно решится", - предложила larisakazakovaa.
Сейчас дети садисты растут. Нужно законом животных защищать от них. животные наши соседи на этой планете", - отметила пользователь iulenka_knopa.
А кроме, как эвтаназия животных и умерщвление их в адских муках, больше ничего придумать не могут...отлов, стерилизация, чипирование и содержание в пунктах приема животных за счет этих же денежных средств, выделенных государством, об этом никто не слышал, да??? Как можно так ограниченно мыслить???когда уже будем жить цивилизованно????" - пишет yuliya_05082.
Вернулись в каменный век", - заявила dana_baktybekova.
Иногда складывается ощущение, что некоторые инициативы в Мажилисе РК рождаются не из анализа и экспертизы, а "на уровне двора". Предложение усыплять животных - это не решение. Это признание неспособности разобраться в корне проблемы. Животные оказываются на улице не сами по себе. Их туда выбрасывают люди. Где ответственность владельцев? Где системные меры? Где логика? Может, пора уже переходить от примитивных решений к грамотной, продуманной политике?", - отметил пользователь deni.eva01.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
08.04.2026, 20:18 118801
Отлов и эвтаназия не выход: зоозащитники предлагают системное решение проблемы бродячих животных Эксклюзив КТ
Казахстанские активисты и зоозащитники выступают против законопроекта о внесении изменений в закон "Об ответственном обращении с животными", предусматривающего эвтаназию бродячих животных. Они предлагают реформу и эффективные меры по сокращению их популяции, включая стерилизацию, создание приютов и контроль за владельцами питомцев, управление которыми должно осуществлять государство, а не частный бизнес.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер.
По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Зоозащитники также рассказали, почему одних мер недостаточно. В частности, по их словам, исследования показывают, что программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) действительно может сдерживать рост популяции, но только при выполнении строгих условий - например, стерилизации не менее 70% животных. В противном случае, заявили они, численность может даже увеличиваться из-за снижения конкуренции за ресурсы.
С другой стороны, ставка только на отлов и эвтаназию также не дает долгосрочного эффекта. Исторический опыт показывает, что даже при массовом усыплении животных их численность со временем восстанавливается, поскольку не устраняется главная причина - постоянное пополнение с улиц и от безответственных владельцев", - отметили зоозащитники.
Зоозащитники считают, что Казахстану необходимо взять на вооружение европейский опыт решения проблемы бездомных животных. В таких странах, как Германия, Нидерланды и Швеция, особое внимание уделяют ответственному отношению к животным, предпочитая профилактические меры массовому отлову или усыплению. Обязательная регистрация, чипирование, стерилизация и контроль за владельцами помогают практически полностью устранить проблему бездомных животных на улицах.
Более того, международные исследования и практики указывают:
- массовое уничтожение животных не снижает количество укусов и нападений;
- отсутствие контроля за владельцами приводит к постоянному притоку новых бездомных животных;
- программы без комплексного подхода часто проваливаются или дают краткосрочный эффект.
Активисты приводят в пример мировой опыт. По их словам, в ряде стран попытки решить проблему только через стерилизацию или только через отлов приводили к противоречивым результатам. Например, в некоторых городах после внедрения ОСВВ численность животных не уменьшалась, а в отдельных случаях даже росла, что вынуждало власти возвращаться к другим моделям регулирования.
При этом успешные кейсы показывают: работает только комбинация мер - контроль, учет, приюты и ответственность владельцев. Проблема безнадзорных животных в Казахстане требует комплексного подхода и не может быть решена исключительно за счет эвтаназии или разовых программ стерилизации", - считают активисты.
По их мнению, действующая система страдает от отсутствия единого контроля и прозрачности. Несмотря на ежегодное выделение значительных бюджетных средств, в стране до сих пор нет полной и достоверной картины численности животных, а также оценки эффективности принимаемых мер.
Зоозащитники считают, что первым шагом должна стать централизация управления.
Речь идет о создании или усилении государственного органа, который будет отвечать за учет животных, контроль расходования средств, мониторинг отлова, стерилизации и содержания, а также формирование единой цифровой базы данных по всей стране", - пояснили они.
Кроме того, отдельное внимание предлагается уделить учету домашних животных. По мнению активистов, значительная часть бездомных собак и кошек - это бывшие домашние животные. В связи с этим они предлагают ввести обязательное чипирование и регистрацию с привязкой к владельцу.
При этом база учета должна быть исключительно государственной, а не частной. При чипировании обязательным условием должно стать внесение полной информации - как о владельце, так и о самом животном. Это позволит не только отслеживать животных, но и вводить ответственность за их выброс на улицу", - заявили зоозащитники.
Они отмечают, что база должна быть открытой и легкодоступной для граждан, чтобы каждый мог зайти и проверить информацию о своем питомце. В ней должны содержаться данные из ветеринарных клиник о проведенных прививках и осмотрах. Кроме того, в реестр необходимо заносить чипированных бродячих животных, включая сведения о вакцинации и стерилизации, что позволит контролировать численность популяции и эффективность программ ОСВВ.
Также они подчеркивают необходимость системной стерилизации и вакцинации. По их словам, речь идет прежде всего о бездомных животных, и такие меры эффективны только при охвате не менее 70% популяции и регулярном повторении процедур.
Разовые акции не дают устойчивого результата, а отсутствие ревакцинации снижает эффект от уже проведенной работы. В числе ключевых предложений - развитие сети государственных приютов с прозрачной системой работы. Предполагается, что такие учреждения должны быть доступны для общественного контроля, а также способствовать передаче животных новым владельцам. Чтобы у каждого гражданина был доступ в приют, куда можно прийти и оказать помощь - как финансовую, так и волонтерскую. Это позволит снизить нагрузку на улицы и одновременно повысить уровень ответственности граждан", - сообщили активисты.
Кроме того, они предлагают ужесточить контроль за разведением животных, включая обязательную регистрацию заводчиков и ограничение стихийной торговли. По их мнению, именно неконтролируемое размножение домашних животных является одним из факторов роста численности бездомных.
Важным направлением также называется образовательная работа. Активисты считают необходимым внедрение программ, направленных на формирование гуманного отношения к животным, особенно среди детей, а также обучение правилам безопасного поведения при встрече с бездомными животными. При этом они обращают внимание, что случаи жестокого обращения с животными, особенно среди подростков, вызывают серьезную тревогу: фиксируются многочисленные случаи, когда животных пинают, забрасывают камнями и подвергают издевательствам.
В целом, подчеркивают активисты, эвтаназия может рассматриваться лишь как вспомогательная мера и применяться в отношении действительно агрессивных животных, представляющих опасность для окружающих, однако она не способна решить проблему в долгосрочной перспективе.
Только сочетание контроля, учета, стерилизации, развития приютов и повышения ответственности владельцев способно привести к реальному снижению численности бездомных животных", - добавили они.
07.04.2026, 12:09 128766
Жители Алматы раскритиковали систему отопительного сезона
Жители Алматы выразили недовольство действующим порядком включения и отключения отопления, отмечая, что ежегодно сталкиваются с одними и теми же проблемами, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today поступают обращения от алматинцев, в которых горожане критикуют систему отопительного сезона. По словам жителей города, осенью с наступлением холодов и дождей в квартирах становится сыро и прохладно. Даже при дневной температуре около +15 °C и затяжных осадках в жилых помещениях уже ощущается холод и повышенная влажность, однако отопление включают с задержкой. В этот период людям приходится использовать обогреватели и кондиционеры, что влечет дополнительные расходы.
Коммунальные службы готовятся к отопительному сезону еще летом, но при этом отопление не могут включить на одну-две недели раньше, когда на улице уже холодно. Мы ведь полностью оплачиваем эти услуги", - отмечают жители.
Весной, напротив, при установившейся теплой погоде батареи продолжают оставаться горячими, из-за чего горожане вынуждены открывать окна.
Когда на улице +25, мы буквально отапливаем улицу, продолжая платить за это", - подчеркивают они.
Алматинцы считают, что в условиях современных технологий и доступности долгосрочных прогнозов погоды отопительный сезон можно гибко регулировать, ориентируясь на фактические погодные условия, а не фиксированные календарные сроки.
Кроме того, жители обращают внимание на международный опыт, где у потребителей есть возможность самостоятельно регулировать отопление в своих домах.
Создается ощущение, что мы до сих пор зависим от устаревшей системы и вынуждены ждать решений, вместо того чтобы управлять комфортом в собственных квартирах", - добавили горожане.
Напомним, отопительный сезон в Алматы осенью 2025 года начался ориентировочно в середине октября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась до уровня около +8…+10 °C. При этом, как отмечают жители, похолодание и дожди начались ранее.
Завершение отопительного сезона весной 2026 года произошло в начале апреля - при установившейся теплой погоде, когда дневная температура воздуха уже достигала +20…+25 °C. Это, по мнению горожан, вновь продемонстрировало несоответствие календарных сроков фактическим погодным условиям.
01.04.2026, 18:38 170961
Запрет на отопление домов углем в газифицированных районах Алматы: что думают казахстанцы
Фото: depositphotos.com
В Алматы с 30 декабря 2026 года в районах, где есть газ, запретят использовать твердое и жидкое топливо для отопления. Как ранее пояснили в акимате, этот запрет касается частных домов, бань и отдельных котельных, которые отапливают многоквартирные дома и имеют доступ к газу. Исключение делается только в чрезвычайных ситуациях - тогда можно использовать резервные источники тепла и энергии. Также требования касаются бизнеса: отопительные котлы должны быть оборудованы системами очистки выбросов, а техника на бензине и дизеле - соответствовать экологическим стандартам. При этом в ведомстве уверяют, что сейчас почти весь частный сектор города - 99,6% - газифицирован. Новость стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Под некоторыми постами СМИ, рассказывающими о планах по введению запрета, собрались сотни комментариев с неоднозначной реакцией.
Причем тут бани, раньше все дома на угле топили и было чем дышать. Построили скворечники по всей Алмате, что воздух не шевелится. Может нужно головой думать а не карманами....." - пишет пользователь marina.ilina85.
Проблема не от бань ,а от перезагруженности транспортом и от очень плотной застройки многоэтажками!!. Город стоит в полукольце гор, а многоэтажные дома закрыли поток воздуха с гор. А также закрыли солнечные лучи на детских площадках. Эти новостройки очень похожи на склепы", - заявила kolodina8325.
Скоро и жарить шашлык запретят", - отметил olegmaslikhin.
Запретите стройку высоток в городе построите коттеджные городки особенно в нижней части города не будет проблем с парковками и город будет проветриваться лучше", - предложил пользователь turs_almaty.
Может уже и дышать запретить? Столько выбросов разного рода ядовитых веществ... Как будто бани топят круглые сутки... А ведь еще не все газ могут подключить а дома как людям отапливать?" - написала tatuna19630303.
Пусть бесплатно подключают газ,откуда у людей столько денег чтоб газ подключать че творят, че хотят", - подчеркнула kaluginasvetlana3.
Чем они думают там , на чем сидят , бани во первых в частном секторе и не у всех , во вторых топят раз в неделю а вот машин миллион и дымят с утра до ночи , на одном участке от улицы до улицы машин столько что все бани вместе взятые столько не дымят", - заявил sergeiradiukov.
Давайте тогда всех частников подключать к газу с 90% скидкой, люди переходили бы на газ если бы это было бы им по карману , а то подключение 350тыс. и выше и + еще оборудование 300тыс. и выше", - предложил пользователь bagiravishenka.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года. Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года. По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
17.03.2026, 13:25 274461
Самозанятые не могут внести соцплатежи: эксперт назвал возможное применение штрафных санкций юридически спорным Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления, передает корреспондент агентства.
В ситуации, когда обязанность по уплате платежа установлена законом, однако техническая инфраструктура банков или государственных систем фактически не позволяет своевременно провести платеж, возникает именно такая правовая неопределенность. В подобных случаях применение штрафных санкций может быть признано юридически спорным", - заявил специалист.
По его словам, с юридической точки зрения вопрос начисления пени и штрафов в ситуации, когда самозанятые не могут своевременно оплатить обязательные платежи из-за технических проблем банковских или государственных систем, должен оцениваться через несколько ключевых принципов, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.
Прежде всего необходимо учитывать принцип добросовестности налогоплательщика, закрепленный в статье 30 Налогового кодекса Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 1 указанной статьи добросовестность действий налогоплательщика при исполнении налогового обязательства предполагается. Одновременно Налоговый кодекс прямо устанавливает, что обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, свидетельствующих о факте нарушения налогового законодательства Республики Казахстан и иного законодательства Республики Казахстан, возлагаются на налоговые органы. Это означает, что в подобных ситуациях налоговый орган должен доказать не только сам факт пропуска срока оплаты соответствующих налоговых платежей, но и наличие прямого виновного поведения со стороны плательщика", - пояснил Петр Кодаш.
При этом, отметил эксперт, если гражданин предпринимал действия для своевременного исполнения своей обязанности - например, пытался провести платеж через банковское приложение, однако платежи возвращались системой, говорить о недобросовестности или умышленном нарушении налогового законодательства крайне тяжело.
Дополнительно следует учитывать и пункт 5 статьи 30 Налогового кодекса, согласно которому все неопределенности и неурегулированные вопросы налогового законодательства Республики Казахстан толкуются в пользу налогоплательщика", - подчеркнул специалист.
Петр Кодаш также заявил, что аналогичные проблемы уже давно возникали и в других сферах налогового и валютного регулирования.
Например, в практике применения требований о репатриации валютной выручки нередко возникают ситуации, когда резидент РК поставляет товар иностранному контрагенту, не получает оплату, обращается в суд, выигрывает судебный спор и передает решение на исполнение за пределами Республики Казахстан. Однако иностранный должник не исполняет судебное решение либо процедура взыскания в другой юрисдикции затягивается. Несмотря на это, налоговые органы в ряде случаев привлекали и продолжают привлекать резидентов РК к административной ответственности за нарушение требований о репатриации валютной выручки, фактически исходя из формального факта непоступления выручки в РК", - сообщил он.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" привел в пример подобный судебный кейс, который был в практике компании.
В рамках рассмотрения дела представители уполномоченного органа подтвердили обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и настаивали на привлечении компании к ответственности по статье 251 КоАП, поскольку денежные средства не были возвращены в Казахстан. При этом на прямой вопрос о том, какие именно действия, по мнению налогового органа, должна была предпринять компания помимо обращения в суд, представители уполномоченного органа пояснили, что "товарищество Х должно было найти другие пути связаться со своим покупателем". Несмотря на предпринятые юридические меры по взысканию задолженности, по делу товарищества Х был вынесен административный штраф в размере около 25 миллионов тенге на 2025 год", - проинформировал эксперт.
Поэтому, пояснил специалист, при оценке ситуации с самозанятыми ключевым вопросом должен быть не сам факт пропуска срока оплаты, а наличие либо отсутствие вины налогоплательщика.
Если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным и должно быть оспорено в судебном порядке", - заявил он.
По словам юриста, чтобы доказать незаконность пени, самозанятым необходимо сформировать следующую доказательную базу:
- скриншоты или SMS от банка о возврате платежа с указанием причины/даты;
- официальные сообщения КГД о проведении техработ;
- выписка по счету, подтверждающая наличие необходимой суммы в период до 25 марта (для тех, кто не смог оплатить взносы за февраль. - Прим. ред.).
Дополнительно стоит учитывать и официальную позицию премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в рамках недавно проведенного совещания по вопросам фискальной политики и цифровой трансформации Минфина в рамках поручений президента. Премьер-министром было озвучено: "Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнерами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взыматься пени и штрафы за ошибки. Тогда этот год предприниматели смогут использовать для плавной адаптации к изменениям". Таким образом, в подобных ситуациях государственные органы должны исходить из принципов добросовестности налогоплательщика и разумности правоприменения, а не из формального подхода к срокам исполнения обязательств", - добавил эксперт.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.
Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.
Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.
Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.
04.03.2026, 19:12 378311
Проект застройки Кок-Жайляу: эксперты предупредили о риске масштабной экологической катастрофы
Фото: depositphotos.com
Эксперты в ходе встречи алматинцев "Горы и город. Творческая дискуссия" обсудили идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и заявили о рисках урбанизации для горной экосистемы, передает корреспондент агентства.
Наши горы - это система моренных озер, это постоянные риски. Мы живем в сейсмически активной зоне: город и горы регулярно "раскачивает". Создание на Кок-Жайляу водоема для искусственного оснежения - это реальная опасность", - цитирует Exclusive.kz активистку экологического движения Алматы Ажар Джандосову.
Она подчеркнула, что предгорья сложены из мягких пород. Отмечается, что строительство трасс и система искусственного оснежения неизбежно нанесут серьезный ущерб ландшафту и горы уже не будут прежними. По мнению спикера, любая урбанизация создает тепловые острова: асфальт, бетон, плотная застройка повышают температуру.
Если начать строить в горах, мы просто перенесем этот тепловой остров выше и ускорим таяние ледников и ослабим естественное охлаждение города. На Кок-Жайляу планировали построить целую "деревню" - в первом проекте значилось около трехсот частных домов, под которые уже возвели мощную подстанцию. Нам говорят, что сейчас будет всего несколько зданий. Но Кок-Жайляу - это пространство, на котором легко вырастет еще один город", - считает она.
Между тем подчеркивается, что Кок-Жайляу - живая экосистема: тяньшанские ели, яблоня Сиверса, сотни видов растений, птиц, насекомых и животных.
Нам обещают, что курорт станет драйвером развития и привлекает миллионы туристов. Но мировой опыт показывает: горнолыжные курорты в горах средней высоты становятся все более уязвимыми из-за климата. Современный турист ценит другое - возможность за полчаса оказаться в настоящей, неурбанизированной природе. В этом стратегическое преимущество Алматы", - напомнила Ажар Джандосова.
В свою очередь руководитель общественного фонда "Зеленое спасение" Сергей Куратов напомнил, что их организация ведет экологический мониторинг нацпарка с середины 1990-х годов.
Проблемы остаются теми же, что и десятилетия назад: смог, вырубка деревьев, застройка, мусор, дефицит воды. К этому добавились таяние ледников, пластиковое загрязнение, застройка и фактическое изъятие земель нацпарка. Мы видим не только ухудшение экологической, но и правовой ситуации. Нам говорят, что туризм даст рост ВВП. Но кто подсчитал экологический ущерб, нанесенный территории парка с момента его создания? Мы таких расчетов не видели. Не учитываются и так называемые экологические услуги. Это чистый воздух, вода, регулирование климата. Кто оценивал, какие потери мы понесем при разрушении этих экосистем?" - говорит он.
Также, по его словам, еще одна тревожная тенденция "сокрытие" экологической информации. Сообщается, что на запросы защитников природы отвечают: "для служебного пользования", "данные не готовы".
Кроме того, игнорируются международные обязательства Казахстана. Национальный парк включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но об этом почти не упоминается. Нарушаются положения Конвенции о биологическом разнообразии. Вопрос трансграничного загрязнения воздуха также остаётся без ответа: по данным ученых, смог поднимается на высоту до 3-4 тысяч метров и может распространяться за пределы страны. Тогда как можно утверждать, что масштабный курорт не повлияет на соседние территории?" - выразил недоумение Сергей Куратов.
В ходе встречи руководитель ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова подняла вопрос археологической экспертизы.
В предыдущей кампании против проекта общественники уже поднимали этот вопрос: в ТЭО археологической экспертизы не было. По требованию общества в 2014 году заказчик ГЛК "Кок-Жайляу" все же провел исследование (...) Экспертиза была проведена полноценно, зафиксированы десятки объектов, составлены учетные карточки, но срок действия ее давно истек, а новая археологическая оценка не была произведена", - утверждает она.
Кроме того, заявила спикер, если проект разделен на несколько инфраструктурных частей - дорога, газопровод, водопровод, линии связи, каждая из них также требует отдельной археологической экспертизы.
Без этого финансирование и реализация незаконны. Стоимость раскопок одного кургана может составлять от 3 до 5 миллионов тенге и выше. Исследование поселений обходится еще дороже. Игнорирование археологической процедуры может объясняться в том числе и этими затратами", - считает спикер.
Между тем Константин Дельвер, инструктор по горным лыжам, заявил о Тургенском ущелье как возможной альтернативе. По его словам, еще в конце 1980-х эксперты рассматривали эту территорию как площадку для международного курорта.
Группа экспертов из Франции, Андорры и Казахстана облетала наши горы в поисках площадки для международного горнолыжного курорта. В составе группы был и мой отец. В итоге место нашли - в Тургеньском ущелье, в районе поселка Батан, недалеко от Кайракских водопадов. Там большой природный цирк, позволяющий поставить два подъемника по четыре километра и создать полноценную зону катания с трассами разной сложности - от "зеленых" до профессиональных", - заявил он.
По словам специалиста, Кок-Жайляу не обладает подходящими склонами.
Либо это слишком крутые спуски с Кумбеля, либо плоское плато. Профиль будет напоминать "Ак-Булак": либо чрезмерно жесткие участки, либо затяжные пологие отрезки, неудобные для катания. Курорт получится средним по качеству, несмотря на высокий спрос", - добавил активист.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановление "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
