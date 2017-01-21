Почти 4,5 млрд тенге штрафов заплатили в прошлом году жители Алматы за мелкие правонарушения

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В 2016 году алматинцы за мелкие правонарушения оштрафованы почти на 5,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе городского департамента внутренних дел.

По итогам минувшего года в Алматы было составлено 135 тыс. 749 протоколов, наложено административных штрафов на 5 млрд 346 млн 561 тыс. 021 тенге, из них взыскано 4 млрд 432 млн 982 тыс. 296 тенге, взыскаемость составила 82,9%, передает Kazakhstan Today.

"Подразделениями местной полицейской службы принят ряд организационно-практических мер по активизации работы по пресечению и выявлению мелких правонарушений и внедрению принципа "нулевой терпимости". Посильную помощь нам в этом оказывают активная часть жителей Алматы, и это радует. Уверен, общими усилиями нам удастся привить качества законопослушания и ответственности к каждому члену алматинского общества", - отметил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

В полиции также озвучили список самых популярных видов мелких нарушений. Среди них мелкое хулиганство (5857 правонарушителей), нарушение правил благоустройства (30 038 человек), торговля в неустановленных местах (8944 человек), нарушение правил содержания собак (4079), нарушение тишины (5857), распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде (7508), курение в общественных местах (10 717) и нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время или вне жилища без сопровождения законных представителей (3513).

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