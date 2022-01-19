Система Orphus

Погибших в дни беспорядков солдат Нацгвардии наградили посмертно

18.01.2022, 19:34 26766
Фото: instagram/national_guard_kaz
КАРАГАНДА. 18 ЯНВАРЯ - Погибших во время террористической атаки солдат Национальной гвардии Республики Казахстан наградили посмертно в Караганде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга указом президента страны карагандинцы Айбат Аманов и Мадияр Кайсаров посмертно награждены орденом "Айбын" III степени", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана.

 
Отмечается, что гвардейцы трагически погибли во время восстановления правопорядка в Талдыкоргане и Кызылорде.
 
Ордена от имени главы государства родным погибших вручил аким Карагандинской области Женис Касымбек, он поблагодарил родителей за воспитание достойных сыновей.
 
Кроме того, генерал-майор Алибек Сералиев от имени военнослужащих регионального командования "Орталык" Нацгвардии передал родным погибших солдат по 7 млн тенге.
 
Как сообщалось ранее, главнокомандующий сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков передал семье подполковника Сандибека Хаирова, трагически погибшего во время беспорядков в Алматы, посмертную награду - орден "Айбын" ІІ степени.

А военнослужащий по контракту Талдыкорганской авиабазы ефрейтор Габдолла Смаилканов указом президента РК посмертно награжден орденом "Айбын" ІІІ степени.
 

новости по теме

Горячая линия АЗРК завершила работу

19.01.2022, 17:21 86
Горячая линия АЗРК завершила работу
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Горячая линия агентства по защите и развитию конкуренции, организованная на время действия режима чрезвычайного положения, завершила свою работу, было принято 2175 обращений граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все обращения граждан были рассмотрены и приняты в работу: антимонопольным органом - по своей компетенции, другие переданы в местные исполнительные и другие уполномоченные органы", - сообщили в агентстве.

 
В ведомстве подчеркнули, что все дальнейшие обращения граждан будут приниматься в установленном законодательством порядке. 
 
Напомним, с 8 по 19 января 2022 года агентство организовало горячую линию, куда казахстанцы могли сообщить о завышении цен на ГСМ, продукты и услуги такси. 
 

Из-за угрозы теракта в Байконуре установлен повышенный уровень опасности

19.01.2022, 13:46 5246
Из-за угрозы теракта в Байконуре установлен повышенный уровень опасности
Фото: vk.com/Администрация города Байконур
БАЙКОНУР. 19 ЯНВАРЯ – В Байконуре установлен повышенный "синий" уровень террористической опасности из-за поступившей информации об угрозе теракта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с поступившей от правоохранительных органов информации об угрозе террористического акта и организации мероприятий по противодействию его совершения председатель Антитеррористической комиссии города и глава городской администрации Константин Бусыгин приняли решение установить в Байконуре повышенный "синий" уровень террористической опасности на 15 суток - с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля 2022 года", - сообщили в администрации города.

 
Гражданам рекомендуют:
 
1. На улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание:

  • на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится посторонний предмет);
  • на странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
  • на брошенные автомобили и подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки; при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать, не пользоваться средствами мобильной и радиосвязи, электромагнитное излучение которых может спровоцировать взрыв.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий - следить за новостями по телевидению, радио, в Интернете.

 

В Шымкенте в отношении главы местной полиции начато расследование после жалобы подчиненного

19.01.2022, 12:46 11466
В Шымкенте в отношении главы местной полиции начато расследование после жалобы подчиненного
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 19 ЯНВАРЯ - На начальника управления местной полицейской службы пожаловался один из его подчиненных, проводится расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Шымкенте мужчина пожаловался на своего руководителя, начальника управления местной полицейской службы, и подал рапорт в Министерство внутренних дел.
 

Якобы тот злоупотреблял должностными полномочиями и требовал покупать ему дорогие вещи. После этого, по словам сотрудника полиции, некие люди предложили ему 10 млн за отказ от обвинений. Однако данное видеообращение и скрины переписок начальника и подчиненного разлетелись по социальным сетям", - пишет издание Otyrar.kz.

 
По словам официального представителя городского департамента полиции Молдир Бекеевой, в отношении начальника управления местной полицейской службы Шымкента Мухтара Бухарбаева проводится расследование.
 

В Министерство внутренних дел направлено представление об освобождении Бухарбаева от занимаемой должности", - добавила она.


 

Алматинцев предупредили о проведении антитеррористической операции

19.01.2022, 12:05 15961
Алматинцев предупредили о проведении антитеррористической операции
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Департамент полиции Алматы предупредил горожан о проведении антитеррористической операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с проведением антитеррористической операции, сегодня, 19 января 2022 года, будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках:
 
- по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях;
 
- по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспкета Назарбаева, в восточном и западном направлениях. 
 

Просим граждан с пониманием отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Алматы. 

 

Air Astana восстановила маршрутную сеть

19.01.2022, 10:47 19936
Air Astana восстановила маршрутную сеть
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - С сегодняшнего дня авиакомпания Air Astana полностью восстанавливает маршрутную сеть, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Возобновлено регулярное авиасообщение в Коломбо, Мале, Пхукет, Лондон, Дубай, Анталию, Тбилиси, Баку, Ташкент, Душанбе и Бишкек", - говорится в сообщении. 

 
Кроме того, авиакомпания пересмотрела правила возврата билетов. 
 

Если вылет был запланирован в период до 31 января 2022 года, возможны бесплатное переоформление авиабилета на любую дату до 28 февраля или полный возврат денежных средств. Оформить возврат и перебронировать билеты необходимо не позднее, чем за 24 часа до изначальной даты вылета", - уточнили в авиакомпании. 

 
С 19 января колл-центр переходит на режим работы с 08.00 до 00.00. Офисы продаж в аэропортах Алматы и Нур-Султана работают круглосуточно.
 
Находящиеся за рубежом казахстанцы могут бесплатно перебронировать билеты на регулярные рейсы по месту их приобретения либо по следующим номерам: +7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77, whatsApp: +7 702 702 01 48 либо в онлайн-чате airastana.com (в нижнем правом углу на главной странице сайта).
 
 

В соцсети появился фейковый аккаунт начальника ДП Алматы

19.01.2022, 10:41 20711
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - В Instagram появился фейковый аккаунт начальника департамента полиции города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хотел бы обратить ваше внимание, что неизвестными лицами в социальной сети Инстаграм от моего имени создан фейковый аккаунт. Официально информирую, что лишь в Фейсбук имею служебную страничку, посредством которой наладил коммуникации с гражданами", - написал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов на своей странице в Facebook.

 
Он попросил пользователей социальных сетей соблюдать меры информационной безопасности.
 

Полиция продолжит ОПМ "Правопорядок" до особого распоряжения

19.01.2022, 10:28 19466
Полиция продолжит ОПМ "Правопорядок" до особого распоряжения
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - С 15 января в регионах, где отменен режим чрезвычайного положения, началось оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 19 января ОПМ будет проводиться в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, где прекращен режим ЧП, сообщает Polisia.kz
 
Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности. 
 
В соответствии с законодательством органами внутренних дел в рамках ОПМ осуществляется: 
 
  • проверка правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей;
  • проверка съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест; 
  • изъятие огнестрельного, травматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых предметов и т. п.; 
  • выявление лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов;
  • проверка ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел. 
 
Министерство внутренних дел призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с понимаем и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции.
 

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

19.01.2022, 09:58 21576
Аэропорт Алматы работает в штатном режиме
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - С завершением режима чрезвычайного положения аэропорт Алматы возобновил работу в штатном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00.00 19 января Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

 
Все рейсы выполняются по расписанию. Отмечается, что доступ на территорию аэропорта на автотранспорте временно ограничен.
 
Напомним, что во время беспордяков 5 января был захвачен Международный аэропорт Алматы. Он возобновил свою работу с 13 января, рейсы выполнялись с 8.00 до 21.00. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов