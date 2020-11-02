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Полиция Нур-Султана обнаружила нелегальную вечеринку на Хэллоуин

01.11.2020 10990
Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Негласную вечеринку на Хэллоуин в коттедже прервали полицейские Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.
 
Компания молодых людей, заранее арендовав коттедж, намеревалась отметить праздник Хэллоуин в ночное время. Загримировавшись, молодежь развлекалась, забыв о действующих ограничениях. Они громко кричали и веселились, нарушая покой граждан. Ночью в полицию поступил звонок от соседей, которые пожаловались на шум. На место выехали сотрудники полиции.
 
За групповое нарушение тишины в полицию были доставлены 26 человек. Установлено, что среди них было восемь несовершеннолетних.
 
Участковые инспекторы ювенальной полиции привлекли законных представителей подростков к административной ответственности по статье 442 части 2 КоАП за допущение нахождения несовершеннолетних вне жилища ночью. С детьми проведена профилактическая беседа.
 
В отношении 18 лиц участковые инспекторы составили протоколы об административных правонарушениях по статье 437 КоАП с наложением штрафа в размере пяти МРП.
 
Кроме того, материал в отношении лица, предоставившего в аренду коттедж, направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана для привлечения к ответственности за нарушение карантинных мер.
 
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан и владельцев увеселительных заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача.
 

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