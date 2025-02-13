Праздник фонарей встречают в рамках Китайского Нового года
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.
В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
В 2024 году Китайская Народная Республика отметила 75-летие основания Китайской Народной Республики и успешно провела Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Под руководством Центрального комитета КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином модернизация в китайском стиле сделала новый уверенный шаг вперед. Экономика Китая продолжает стремительно расти, становясь более инновационной, экологически устойчивой и мощной. Развитие производственных сил нового качества набирает обороты, и концепция высококачественного развития успешно воплощается в жизнь. Мы продолжаем придерживаться принципов "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования", неустанно продвигая идею построения сообщества единой судьбы человечества. Китай открывается все больше и больше, добиваясь новых успехов в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Безвизовый режим и меры по упрощению поездок для иностранных гостей продолжают совершенствоваться, что делает путешествия в Китай более доступными, а туризм под брендом "China Travel" продолжает завоевывать популярность по всему миру. Китай, с заботой о всем мире, вносит больше стабильности в меняющийся мир. Открытый и инклюзивный Китай вносит более значительный вклад в развитие мировой цивилизации. Китай, идущий в ногу со временем, приносит больше надежды в будущее сообщества единой судьбы человечества", - сказала в своем выступлении дипломат.
Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
Под руководством лидеров наших стран отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном получили новый импульс для развития и обрели четкие перспективы на будущее. Будучи попутчиками на пути модернизации, Китай и Казахстан продолжают укреплять взаимное политическое доверие. Ожидается, что объем двусторонней торговли вновь достигнет рекордных значений. Сотрудничество между нашими странами углубляется во всех сферах: в развитии транспортной инфраструктуры, энергетики и минеральных ресурсов, науке, образовании, туризме и культуре. Ключевые проекты, такие как мультимодальный транспортный коридор через Каспийское море, спутники дистанционного зондирования, образовательный центр "Мастерская Лу Баня" и филиал Северо-Западного политехнического университета в Казахстане, успешно реализуются. Региональные связи между нашими странами становятся более динамичными, а взаимопонимание и дружба между народами укрепляются. Китай и Казахстан как добрые соседи, искренние друзья и надежные партнеры становятся все ближе друг к другу", - отметила генконсул.