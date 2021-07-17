Пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting в Алматы

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АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой "World Business Consulting", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. В свою очередь, данные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков. Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в деятельности World Business Consulting установлены признаки финпирамиды", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью World Business Consulting, просим обратиться в ДЭР по городу Алматы по адресу: проспект Жибек Жолы, 127, телефоны: 8-775-923-40-90, 8 708 192 2818. Жители других городов могут обратиться в территориальные департаменты АФМ соответствующих города, области", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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