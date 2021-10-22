Привлечение учителей к несвойственным функциям должно жестко пресекаться - МОН

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сегодня в ходе брифинга в СЦК заявил о том, что привлечение учителей к несвойственным функциям должно жестко пресекаться, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы должны понять одно, что есть закон о статусе педагога, есть четко описанная норма, которая принята и это закон Республики Казахстан. И все государственные служащие, может быть, и все граждане Республики Казахстан обязаны соблюдать данное законодательство. Учитель должен заниматься только учебно-воспитательным процессом. Привлечение его к несвойственной функции должно жестко пресекаться", - заявил министр образования и науки.
Он также подчеркнул, что министерство будет в дальнейшем в соответствии с действующим законодательством привлекать к предусмотренной дисциплинарной ответственности и предусмотренной административной ответственности.
Если речь идет о ситуации в городе Семее, где последний такой случай был, мы свою позицию достаточно четко изложили. Как только данная информация появилось, мы сначала, конечно, постарались удостовериться, что эта информация соответствует действительности. Когда мы узнали, что такой вопиющий случай имел место быть, мы отреагировали, я написал пост, мы провели заседание. Привлекли сотрудников, которые участвовали в этом процессе привлечения учителей к несвойственным функциям к административной ответственности", - сообщил глава ведомства.
Он также отметил, что в дальнейшем необходимо также привлекать и к строгой дисциплинарной ответственности.
Более того, мы направили письма коллегам в регионы для того, чтобы впредь таких фактов не было. Могу сказать, что буквально за короткое время, это беспрецедентно, мы привлекли к ответственности более 200 разных должностных лиц, часть из них были уволены, часть из них были привлечены к административной ответственности, к штрафам, к дисциплинарной ответственности. Поэтому вот этой непримиримой позиции по исполнению статуса педагога, закона о статусе педагога, мы будем придерживаться и впредь", - заключил Асхат Аймагамбетов.
Как сообщалось ранее, в Семее к адмответственности привлекли должностных лиц, отправивших учителей подметать улицы.