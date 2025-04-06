"Ракета Победы" с пилотируемым "Союзом МС-27" готова к старту на Байконуре  

Фото: Скриншот с сайта 2gis.kz

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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с акимом Алматы Ерболатом Досаевым жители Ауэзовского района задали градоначальнику вопросы по проекту реконструкции театра имени Натальи Сац и также по стоимости, выделенной на его реализацию.





Ерболат Досаев рассказал, что проект по реконструкции театра имени Натальи Сац и пристройки к нему начался в марте текущего года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 млрд тенге, а окончание работ запланировано на июнь 2026 года.





Одна из жительниц выразила обеспокоенность предстоящей реконструкцией театра, подняв вопросы о соответствии проекта требованиям инсоляции, соблюдении "желтой линии" безопасности, нехватке парковочных мест и необходимости независимой оценки сметы реконструкции, сообщает "Казинформ"





Мы, жители района, обеспокоены этой реконструкцией, поскольку она будет связана с большой вырубкой взрослых деревьев. С учетом нашей экологической обстановки считаем это неприемлемым. Просим вас также содействовать в том, чтобы нам предоставили чертежи пристройки к театру. Ранее мы обращались и к застройщику, и к главному архитектору Ауэзовского района, и в акимат. Мы хотим провести независимую оценку проекта, потому что там могут быть проблемы: инсоляция для ЖК "Park House", нарушение желтой линии - между ЖК и пристройкой будет всего 25 метров, что создаст большую опасность в случае чрезвычайных ситуаций. Также есть нехватка парковочных мест. 980 мест в театре, а парковочных должно быть минимум 98, но их остается только 38. Не знаем, куда смотрели разработчики. И еще вопрос по стоимости - мы еще не видели ни одного проекта с такой суммой, просим вас рассмотреть, нет ли там череды подрядчиков и посредников", - приводит слова местной жительницы ratel.kz .





На это аким Алматы отметил, что проектом реконструкции театра занимался лично.





Мы постарались максимально учесть вопросы с парковочными местами и в курсе, сколько их необходимо будет создать. Все требования, связанные с желтыми линиями приближенности к ЖК "Park House", были соблюдены", - заверил градоначальник.





Что касается стоимости проекта, Досаев отметил, что с учетом текущих цен в городе и строительства новой сцены, а не просто реконструкции, "выделяемая сумма вполне адекватна".





Мы работаем исключительно после проведения государственной экспертизы стоимости проекта. Объявляется конкурс, и через портал с рейтингово-бальной системой выбираем подрядчика и утверждаем цену. Все проходит прозрачно. Если необходимо, можете обратиться в уполномоченные органы, которые могут проверить данный проект", - сказал он.





Также в очередной раз алматинцы подняли вопрос точеной и уплотняющей застройки города.





Экологическая ситуация в Алматы приближается к катастрофе. Токаев дал поручение о запрете точечной уплотняющей застройки в городе Алматы. Почему указание президента не выполняется? Вы же сами заявляли, что Алматы надо застраивать зданиями в 4-5 этажей и уменьшать плотность населения. Строительство высоток на тектонических разломах опасно (…) По адресу 12 мкрн, 20 дом собираются строить ЖК на тектоническом разломе. Это уплотняющая застройка, которая сядет на существующие с советских времен коммуникации, которые не выдержат увеличения нагрузки. Наши ЖК будут испытывать перебои с водоснабжением и электричеством, уже сейчас транспортный коллапс", - цитирует издание одну из жительниц района.





На это Досаев ответил, что с точечными застройками в городе покончено. По его словам, с 2019 года "в городе не было выявлено фактов точечных или уплотнительных застроек". Он напомнил, что выше проспекта Аль-Фараби высота построек ограничена на 12 метров, по Абая - на 9 этажей, и эти правила "жестко соблюдаются".





Также жители высказались о проблеме игнорирования законов застройщиками и предпринимателями, а именно - неисполнения решения суда. Местная жительница рассказала, что на одной из улиц района вырыт котлован, где планируется строительство 12-этажного жилого дома.





"Однако у нас есть определение суда о зарытии котлована на данном участке и приведении его в первоначальный вид. Несмотря на это, судебное определение не приводится в силу. Я писала в прокуратуру, в Минюст, но мне был дан ответ, что я не являюсь стороной по данному делу и поэтому ГАСК должен с ЧСИ совместно привести участок в первоначальное положение. Но теперь обнаружилось, что этот участок у нас теперь не Чернова 98А, а почему-то Навои 84/3",- рассказала женщина.





По словам алматинки, аналогичная ситуация на соседних участках: предприниматели берут у жильцов разрешение на одни проекты, а возводят там совершенно другие.





В ответ на эти жалобы Досаев дал поручение департаменту по управлению земельными ресурсами Алматы провести проверку всех этих участков, отметив, что не может запретить приглашать новых инвесторов на эти территории.





В пресс-службе акимата Алматы проинформировали, что здание театра было построено в 1980-х годах, и за все время в нем не проводился капитальный ремонт.





Планируется на 100% обновить театральное оборудование, сцену, освещение, расширить проходы и расстояние между креслами, установить дополнительные места для маломобильных групп населения. Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. Также будет произведено благоустройство прилегающей территории с озеленением", - рассказали в ведомстве.





Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. квадратных метров. В нем расположится камерный зал на 200 мест со сценой и др. Строения будут соединены галерейным переходом.





Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.





В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.







